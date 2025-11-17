Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plantilla de la Policía Local de Calatayud suma tres nuevos agentes

El próximo 24 de noviembre tomarán posesión de su puesto

El alcalde recibe a los tres nuevos agentes de Calatayud.

El alcalde recibe a los tres nuevos agentes de Calatayud.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Policía Local de Calatayud contará con tres nuevos efectivos, que se incorporan después de haberse presentado a la primera convocatoria unificada para el ingreso en los cuerpos de Policía Local de Aragón, que impulsó el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón.

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha recibido este lunes a los tres nuevos miembros de la plantilla: Rubén Albaiceta Arana, de 27 años, que procede de Villanueva de Gállego; José Javier Artigas Gil, de 21, de Zaragoza; y Óscar Obón Salvo, de 27 años, natural de Alcañiz. La posibilidad de desarrollar su profesión en una ciudad con una plantilla con mayor número de efectivos les llevó a elegir este destino.

El próximo 24 de noviembre tomarán posesión de su puesto y el día 25 se incorporarán a la Academia de Policías Locales de Aragón, donde permanecerán 3 meses.

A mediados de este año llegaban a Calatayud otros 5 nuevos efectivos que también completarán su formación en la academia, pudiendo compaginar esa parte con la actividad en la ciudad.

El total de agentes de Policía Local en servicio con la llegada de estas 8 últimas incorporaciones es de 28 personas. No todas las localidades de Aragón que habían abierto plazas de Policía Local en esta convocatoria las han cubierto, quedándose desiertas las de varios municipios de Aragón.

TEMAS

