PLD Space opera sus ensayos "a pleno rendimiento" en Teruel para el lanzamiento del Miura 5

La compañía alicantina especializada en el lanzamiento de cohetes PLD Space opera a pleno rendimiento los ensayos del Miura 5 en el aeropuerto de Teruel, donde dispone de más de 155.000 metros cuadrados de superficie con 10 bancos de pruebas. En un comunicado, la empresa con sede en Elche (Alicante) ha informado de que estas instalaciones, diseñadas y gestionadas íntegramente por PLD Space, representan la mayor capacidad privada de pruebas de lanzadores en Europa y un activo estratégico dentro del modelo de integración vertical de la firma.

Los ensayos de calificación de los diferentes subsistemas que conforman Miura 5 avanzan diariamente "a todo ritmo" en los diferentes bancos, de modo que estas infraestructuras permiten a PLD Space fabricar y ensayar un componente en menos de 24 horas, lo que otorga plena independencia operativa con un control sobre la calidad y los plazos de desarrollo.

Según un comunicado de PLD, la filosofía “Test like you fly” define la estrategia de desarrollo de la compañía, ya que cada subsistema del lanzador se prueba en condiciones equivalentes a las de vuelo, una metodología que permite obtener el máximo conocimiento sobre el rendimiento de los sistemas antes del lanzamiento, reduciendo los tiempos de desarrollo y garantizando la fiabilidad del hardware de vuelo.

“La fiabilidad se construye probando y nuestras infraestructuras de Teruel nos permiten tener un control absoluto sobre cada componente del cohete, recortar plazos y asegurar la máxima calidad técnica", según el director ejecutivo y cofundador de PLD, Raúl Torres, para quien el recinto aragonés es "una pieza esencial de nuestro modelo de integración vertical”.

Estas infraestructuras albergan actualmente 10 bancos de ensayos (ocho ya operativos y dos que estarán listos a final de año) diseñados a medida por el equipo de ingeniería de PLD Space y destinados a la validación de los principales subsistemas de Miura 5: motores, hardware crítico de propulsión (cámaras de combustión, turbobombas y generadores de gas), tanques, segunda etapa completa, separación de etapas, así como válvulas y umbilicales.

Gracias a esta infraestructura, la compañía puede realizar ensayos simultáneos y recopilar datos en tiempo real sobre todos los sistemas del vehículo.

El emplazamiento en Teruel, a solo tres horas y media por carretera de la sede central de PLD Space en Elche, permite una sincronización ágil entre los equipos de fabricación e ingeniería, reduciendo el tiempo entre el desarrollo de componentes y su validación a tan solo un día. Esta capacidad sin precedentes de 'testing' de cohetes permite validar los subsistemas críticos del lanzador Miura 5, acelerando los ciclos de interacción técnica y reduciendo el tiempo hasta la salida al mercado.

“Gracias a nuestras infraestructuras de ensayos, podemos diseñar, fabricar y validar hardware en un mismo día, una agilidad nos ha permitido desarrollar un lanzador orbital en dos años, a una velocidad, eficiencia y fiabilidad sin precedentes en Europa”, ha afirmado Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

PLD Space es una empresa internacional de servicios espaciales con ingeniería y fabricación propias que se dedica a transportar satélites y personas al espacio, integrando verticalmente la ingeniería, las pruebas, la fabricación y las operaciones de sus cohetes reutilizables y sostenibles.