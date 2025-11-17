El pueblo aragonés que ayuda a los usuarios de la residencia de mayores a sufragar los gastos de su plaza: "Es una obligación moral por nuestra parte"

Hay un pueblo aragonés que ha decidido dar un paso al frente y ayudar a sufragar los gastos de la residencia de mayores a aquellos usuarios que económicamente se ven más limitados y tienen problemas. Las cantidades que percibirán los beneficiarios cubrirán total o parcialmente el importe de la plaza en función de la renta del solicitante.

Estas ayudas se han impulsado en paralelo a la apertura del recurso para las personas de edad en la localidad. "Tratamos de ayudar a que la estancia sea más fácil para los residentes y creemos que es una obligación moral por nuestra parte", ha apuntado Vicente Royo, alcalde de El Burgo de Ebro, municipio que ha empezado esta iniciativa.

La convocatoria se orienta a residentes de El Burgo de Ebro, al menos con una antigüedad en el padrón de cuatro años antes de ingresar en la residencia, aunque hay un listado de excepciones que trata de contemplar también los casos de ancianos que proceden de otras residencias, extranjeros, refugiados, asilados y apátridas.

El objetivo último es poder ayudar económicamente a los residentes que no reciben ayudas suficientes por parte de otros organismos para cubrir su estancia. Las ayudas se otorgan siempre que la capacidad económica del beneficiario no supere el coste de la plaza objeto de subvención. También es posible que, aunque las subvenciones tienen carácter personal, el importe pueda percibirse directamente por el centro asistencial según las circunstancias del titular de la solicitud.

Subvención de 80.000 euros

Asimismo, el Ayuntamiento de El Burgo contempla para esta línea de subvenciones 80.000 euros, pero Royo reconoce que la mejora de las pensiones que ha impulsado el Gobierno socialista en España ha hecho que "haya bajado la demanda, porque las percepciones de los jubilados son más dignas".

Royo ha hecho referencia al "carácter complementario" de estas aportaciones municipales, pero cree que los ayuntamientos, como las instituciones más cercanas al ciudadano, "tienen que responder a las necesidades de sus vecinos de manera directa y favorecer y completar el esfuerzo que hacen otras administraciones del Estado en favor de la justicia social".

La residencia dispone de 80 plazas que están ocupadas tanto por vecinos del pueblo como por usuarios procedentes de otras localidades de alrededor. Para Royo, cuidar a la generación que, quizá "más ha sufrido y más aportado al futuro de este país es un deber moral a la vez que una satisfacción. Es el dinero público mejor invertido".