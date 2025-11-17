Teruel concede más de 216.000 euros para rehabilitar viviendas en el entorno de La Parra

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha concedido este lunes dos subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios en el entorno de la calle La Parra, con una inversión global que supera los 216.000 euros procedentes de fondos europeos y municipales.

Estas ayudas forman parte de la estrategia para revitalizar una de las zonas más degradadas de la ciudad y fomentar la mejora energética del parque residencial, ha explicado la alcaldesa, Emma Buj, en una rueda de prensa posterior.

El primero de los inmuebles beneficiados se ubica en la calle San Esteban y recibirá 117.700 euros, de los que 107.000 provienen de fondos europeos y 10.700 del propio Ayuntamiento de Teruel.

El segundo edificio, situado en la calle San Andrés, contará con una ayuda de 98.707 euros, financiada con 89.733 euros de fondos europeos y 8.973 euros de recursos municipales.

El consistorio ha destacado que estas subvenciones buscan incentivar al máximo la rehabilitación de viviendas en este entorno urbano, y promover actuaciones que contribuyan a mejorar la eficiencia energética de los edificios.

Para acceder a estas ayudas, las actuaciones deben garantizar una reducción mínima del 30% en el consumo energético del inmueble, porcentaje que determina también la cuantía final de la subvención por vivienda.

En este sentido, se establecen tres tramos de financiación según el nivel de ahorro energético alcanzado: entre un 30% y un 45%, la ayuda puede llegar a 8.100 euros por vivienda; entre un 45% y un 60%, hasta 14.500 euros; y cuando la reducción supera el 60%, la cuantía máxima asciende a 21.400 euros.

Se trata, según el ayuntamiento, de un sistema diseñado para premiar las actuaciones más ambiciosas y favorecer una renovación profunda del parque residencial.

Aunque este lunes se han aprobado estas dos subvenciones, el consistorio estudia la posibilidad de otorgar nuevas ayudas a otros edificios del mismo entorno urbano para avanzar en la mejora y recuperación de esta zona de Teruel.