La Almunia comienza la renovación de un tramo de la avenida de Madrid con más de 600.000 euros de inversión

El proyecto de renovación de la avenida de Madrid de La Almunia de Doña Godina comienza su fase más destacada con las obras de uno de sus tramos. Estos trabajos conllevan la renovación total de todos los servicios que actualmente tiene esta vía y supondrá una mejora con más plazas de aparcamiento, mejor alumbrado y arbolado.

La inversión total supera los 600.000 euros y la duración de los trabajos se estima en unos seis meses. Los primeros trabajos de la renovación integral de los servicios previstos en este tramo de la avenida de Madrid arrancaron a principios del mes de noviembre y el consistorio estima una duración aproximada de unos seis meses.

Las obras se extenderán por los primeros 250 metros de entrada al municipio por esta avenida que hasta ahora se encontraba algo deteriorada. El proyecto incluye la sustitución de todos los servicios con los que cuenta esta carretera por la que también transcurre la N-2a y que supone una de las importantes entradas y salidas de la localidad, han indicado desde el consistorio de La Almunia.

El resultado final permitirá disfrutar de una avenida moderna que incluirá mobiliario urbano como bancos, papeleras y vegetación a ambos lados.

En la actualidad, este mobiliario urbano solo se encuentra a uno de los lados, y de forma limitada a varios tramos por la disposición de la carretera y las aceras. Ocurre lo mismo con la iluminación, puesto que solo existen farolas a un lado y tras completar las obras estarán presentes en ambos.

La inversión realizada para la ejecución de esta obra asciende a unos 650.000 euros, de los cuales 600.000 están adheridos al Plan PLUS de la Diputación de Zaragoza. El restante lo aporta el consistorio de La Almunia de Doña Godina, que incluyó la inversión prevista en el capítulo de inversiones de sus presupuestos municipales.

Una avenida amigagle y moderna

La avenida de Madrid es una apuesta también por la accesibilidad, dado que las aceras serán parte importante de estas obras. El ancho de estas se adaptará a la normativa europea ofreciendo unas aceras más amplias e integradas también con los cruces de peatones que también se instalarán durante todo el recorrido.

A ellos se suma el completo sistema de señalización para el tráfico que resultará, con señales en los puntos peligrosos. Los vecinos y usuarios de vehículos verán aumentado el espacio de aparcamiento.

El nuevo proyecto incorpora un mayor número de plazas dispuestas en diagonal en uno de los lados de la calzada, aprovechando el espacio que supone la eliminación del vial auxiliar que hasta ahora estaba más pegado a las viviendas.

Afecciones y cortes

La ejecución de estas obras conlleva afecciones al tráfico rodado, que se verá afectado en gran medida mientras duren los trabajos. En este sentido, todo el tramo de la avenida permanecerá cortado y los vecinos deberán acceder a sus respectivas calles utilizando el vehículo mediante la calle Ximénez de Embún.

Durante este tiempo también la calle Felipe V y la calle Mayor serán de doble sentido en sus tramos comprendidos desde las obras hasta la vía de acceso.

Las obras de la avenida de Madrid consolidan el firme compromiso del Ayuntamiento con sus vecinos y se suman al listado de obras de renovación de viales ya realizadas, como en última instancia la de la carrera Tenerías.

La concejala de obras y Servicios del Ayuntamiento de La Almunia, Delia Oltean, ha señalado que "las obras del tramo alto de Tenerías han sido muy bien recibidas por los vecinos y usuarios".

En este caso, "los trabajos se entregaron en tiempo y forma y no hubo problemas ni retrasos que cambiasen el presupuesto destinado, y espero que con la nueva Avenida de Madrid ocurra lo mismo. Tan solo le pedimos un poco de paciencia a los vecinos, sabemos que las obras son molestas pero luego verdaderamente merecerán la pena", ha apuntado.

La avenida de Madrid no será la última en sufrir obras de renovación de servicios. En este sentido el consistorio ya trabaja en incorporar a sus próximos presupuestos nuevas inversiones para detectar los espacios públicos que requieren una intervención para mejorar la calidad urbanística de La Almunia.