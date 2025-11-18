Reabierta al tráfico la Cuesta de Los Molinos en Teruel

El Ayuntamiento de Teruel ha reabierto al tráfico este martes la calle de Los Molinos una vez finalizadas las obras que han incluido la sustitución y mejora del saneamiento, las redes pluviales, hidrantes, pavimento e iluminación de la calle con led. La ejecución de la obra se ha llevado a cabo por la empresa Excavaciones Júcar SLU con un presupuesto de 337.172 euros.

Con la apertura al tráfico rodado y peatonal de esta calle se pone fin a una obra muy demandada por los vecinos de esta vía de 242 metros de longitud, con una pendiente que va del 12% al 20% en algunos tramos y una anchura entre 3 y 5 metros dependiendo del trazado.

La ejecución de esta obra se adjudicó en mayo de 2021 a la empresa Riegos Newrain, SL, pero casi un año después, en marzo de 2022, la empresa abandonó los trabajos y se tuvo que resolver el contrato por incumplimiento, lo que obligó al ayuntamiento a iniciar el procedimiento de contratación de esta obra en una calle que comunica de forma directa el barrio del Carmen con el de San León. “La apertura al tráfico supone recuperar una vía fundamental para la movilidad diaria de cientos de ciudadanos”, ha afirmado el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, quien ha puesto el foco en la complejidad que ha supuesto esta obra dado que "no se trataba solo de renovar el pavimento, sino de resolver problemas estructurales de saneamiento y pluviales que afectaban desde hace años a esta calle tan particular por su fuerte pendiente".

Esta actuación ha permitido modernizar completamentela calle así como mejorar tanto la seguridad como la calidad de vida de los vecinos. Ha sido un proyecto complejo desde el punto de vista de gestión, según ha puesto de manifiesto el concejal. “Tras el abandono de la empresa inicialmente adjudicataria, el ayuntamiento tuvo que actuar con rapidez para resolver el contrato y volver a licitar la obra. Hoy podemos decir que ese esfuerzo ha merecido la pena”.

Cruzado ha querido agradecer a los vecinos su comprensión durante este periodo de obras por las molestias que les ha podido originar, si bien ha concluido que el resultado final es muy satisfactorio con una vía renovada, segura y adaptada a las necesidades actuales del barrio.