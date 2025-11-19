AutoClassic Alcañiz 2025 se celebrará del 12 al 14 de diciembre en el recinto ferial

AutoClassic Alcañiz 2025 trae como novedad una nueva fecha en el calendario. La Feria del Vehículo Clásico abandona su tradicional cita en el puente de diciembre para celebrar su XXVIII edición del 12 al 14 de diciembre. La medida atiende las demandas de los expositores y tiene como finalidad fortalecer el carácter comercial del evento.

AutoClassic Alcañiz seguirá siendo el último evento ferial del año dedicado al motor clásico en España. En esta edición se darán cita cerca de 100 expositores que completarán la totalidad de la superficie expositiva del recinto ferial de la ciudad turolense. La oferta incluirá la presencia de empresas regionales y nacionales dedicadas a la comercialización de vehículos clásicos restaurados como Imporauto, AFVans, Auto Storica, RetroSport, Amazon Sport, Llave Car, Clásicos Rioja, y Motos de Colección Iván Cirre, entre otros; y profesionales del segmento de automobilia: piezas, recambios, miniaturas, objetos vintage, textil, etc; que aproximarán a los aficionados un amplio y variado catálogo de productos.

La propuesta expositiva de la Feria alcañizana también quiere poner en valor el trabajo que realizan coleccionistas y clubes en la conservación del excelso patrimonio histórico de la automoción. En este sentido, en esta edición nos acompañaran la Federación Interclubes de Vehículos Clásicos de Aragón (Fiveca), Bajo Aragón Club de Vehículos Antiguos y el Real Automóvil Club Circuito de Guadalope (RACCG), entre otros.

El Real Automóvil Club Circuito de Guadalope tendrá este año un gran protagonismo, ya que en este 2025 se celebra el 60 aniversario del Circuito de Guadalope, uno de los míticos circuitos urbanos de España, que acogió la celebración de competiciones deportivas durante más de 35 años y que posicionó a la ciudad como epicentro del motor, a nivel nacional e internacional, con la celebración del Premio Ciudad de Alcañiz.

En AutoClassic 2025 celebraremos este aniversario con el apoyo del Club y se programarán diversas actividades como exposiciones y charlas-coloquio. Sobre los 3.900 metros del trazado urbano los aficionados tuvieron la posibilidad de ver en acción a más de 1.500 de pilotos, siendo algunos de ellos historia del automovilismo nacional como Carlos Sainz, Luis Villamil, Chus Puras, Juan Fernández o Guillermo Barreras, entre otros. Luis Villamil estará este año en AutoClassic Alcañiz para participar en una charla coloquio con aficionados. El piloto asturiano, que ostenta un palmarés envidiable con seis títulos nacionales e internacionales, es buen conocedor de los entresijos del circuito de Guadalope.

El coleccionista local Ángel Martínez será objeto de un homenaje por su compromiso con la historia de la automoción, materializada en una amplísima colección de automóviles, motocicletas y tractores, y por su incondicional apoyo a AutoClassic desde su primera edición. Cerca de medio centenar de piezas configuran el garaje clásico de Martínez, que cuenta, posiblemente, con la mayor selección de clásicos de la marca Renault existente en nuestro país. Ángel Martínez es coleccionista, pero sobre todo restaurador y artesano.

Este año, nuevamente, abriremos el parking del recinto ferial para acoger a los aficionados que visiten el municipios con su clásico; celebraremos una nueva edición del Concurso de Restauración de Motocicletas, que cada año suma más participantes; pondremos en marcha el Car Garage, un espacio destinado a favorecer la venta de vehículos clásicos (automóviles y motocicletas) entre particulares; y contaremos con la obra plástica de Jorge Brichette y José María Villafuerte, en el espacio Arte y Motor.

AutoClassic Alcañiz es una iniciativa ferial que promueve el Ayuntamiento de la ciudad y organiza, por tercer año consecutivo, la empresa Expo Motor Events.

AutoClassic Alcañiz 2025 abrirá sus puertas el viernes, 12 de diciembre, desde las 15.00h a las 20,00h; el sábado, día 13, de 10,00h a 20,00h; y el domingo, 14 de diciembre, de 10.00h a 15.00h. El precio de la entrada es de 10 euros por persona/día y los niños, hasta 12 años, acceden gratis.