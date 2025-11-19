La Justicia admite la denuncia de Teruel Existe contra el alcalde de Calamocha por presunta prevaricación y malversación

El Juzgado de Calamocha ha admitido a trámite la denuncia presentada por Teruel Existe contra el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, y el empresario José Luis Campos, por presunta "prevaricación" y "malversación de fondos públicos". El grupo municipal denunció al regidor de aprobar una "permuta de inmuebles ruinosa para la hacienda local" en favor del responsable de la radio local y de “irregularidades” en los pagos recurrentes de más de 25.000 euros al año por publicidad en radio. Unas instalaciones que, según la denuncia, carece de las correspondientes autorizaciones para emitir por parte de Telecomunicaciones, aseguran desde la formación.

Según consta en la denuncia, el alcalde autorizó la permuta "de dos parcelas de suelo urbano y un local municipal, por unas viviendas en estado de conservación cuanto menos cuestionable. El expediente de permuta se inicia a instancia del interesado", el empresario Manuel Rando. También se incluye en la denuncia, ahora admitida a trámite, "una serie de pagos recurrentes por publicidad en radio Calamocha", dirigida por José Luis Campos que, según Teruel Existe, son "completamente irregulares y contrarios a la Ley de Contratos del Sector Público". "Dichos pagos ascenderían cada año de manera reiterativa a más de 25.000 euros. Y así lo advertimos en pleno", han recordado los concejales Nieves Sánchez y José María Hernández este miércoles.

En el escrito también se pone en cuestión el coste de la ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Calamocha en 2022, cuando Campos fue nombrado hijo predilecto. Un evento que ocasionó un coste a las arcas municipales de 7.763 euros, siempre según la denuncia, más elevado que en otras ocasiones, matizan desde Teruel Existe, que acusa al alcalde de obtener un "rédito propagandístico" en la radio.

Para Teruel Existe “todos estos asuntos convergen siempre en los mismos dos protagonistas”, el alcalde y el empresario, y celebran que la Justicia haya admitido a trámite la denuncia que, han dicho sus concejales, ha sido motivo de crítica y acusaciones. "Quizá se entienda mejor la animadversión y la campaña de desacreditación y descalificación que llevan desarrollando algunos contra nosotros en su caja de resonancia. Acoso e intimidación que pretenden y que realmente los acaba retratando", han declarado desde la formación.

"Nuestro lema de campaña fue 'Sin miedo…' y aquí estamos haciendo frente a lo que, por otra parte, es nuestra obligación. La pena es la lamentable imagen que se lleva de nuestro pueblo, la institución municipal y su alcalde", ha afirmado Álvarez.