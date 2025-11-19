La localidad de Utrillas pedirá a Marlaska reforzar los efectivos de la Guardia Civil en la comarca

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, aprovechará la visita este jueves del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con motivo de la inauguración del nuevo cuartel en el municipio para trasladarle la necesidad de cubrir todas las vacantes de la Guardia Civil en la comarca.

Según Moreno, reforzar los efectivos es fundamental para garantizar la seguridad en un territorio extenso y con numerosos núcleos dispersos, donde la escasez de agentes se ha convertido en un problema estructural.

El regidor considera que la apertura del nuevo cuartel es un paso importante, pero ha advertido que no será suficiente si no se acompaña del personal necesario, y ha señalado que los cuarteles de Montalbán y Aliaga operan con los efectivos mínimos, mientras que el de Muniesa solo cuenta con un guardia, lo que limita la capacidad de atender a más de treinta municipios.

Moreno ha subrayado en una nota de prensa enviada por el consistorio que disponer de cuerpos de seguridad bien dotados es clave para frenar la despoblación y garantizar que los vecinos se sientan protegidos.

El nuevo cuartel, que ha supuesto una inversión de 3,2 millones de euros, incluye cuatro viviendas para agentes, dependencias de atención al ciudadano, garajes, aparcamientos subterráneos y mejoras de eficiencia energética como calefacción por aerotermia y recuperación de aguas de lluvia, cuenta con zonas ajardinadas y un perímetro de seguridad reforzado.

Moreno ha destacado que estas instalaciones responden a una reivindicación de más de dos décadas y que, tras la cesión de terrenos y la coordinación con Siepse, se ha podido ejecutar la obra.

El alcalde ha señalado que, aunque las instalaciones son modernas y adecuadas, la prioridad es dotarlas del personal necesario, por lo que espera obtener del ministro un compromiso firme para cubrir todas las plazas vacantes y reforzar la seguridad en toda la comarca.