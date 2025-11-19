Teruel refuerza su hub aeronáutico con un nuevo hangar: más inversión, más empleos y más espacios para aviones

La compañía International Aircraft Coatings (IAC) ha iniciado la construcción de su segundo hangar de pintura en el aeropuerto de Teruel, un proyecto que supondrá una inversión de 20 millones de euros y la creación de 70 nuevos puestos de trabajo en la provincia.

La instalación, de última generación, tendrá 6.000 metros cuadrados de superficie y casi 30 metros de altura, con capacidad para atender hasta 30 aviones de fuselaje ancho al año.

Al acto de colocación de la primera piedra ha asistido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; junto a los consejeros de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco; además del presidente de la Diputación Provincial, Joaquín Juste, y la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj.

La formación de los nuevos empleados comenzará en febrero de 2026 a través de un programa de 720 horas, orientado tanto a personas en desempleo como a quienes no cuentan con experiencia previa en aeronáutica; y se prevé que las operaciones del hangar comiencen en el segundo cuatrimestre de 2026.

Según ha explicado el CEO de IAC, Martín O’Connell, la expansión responde al éxito de la compañía en Teruel desde su llegada en 2023, donde actualmente opera un hangar con capacidad similar, y donde ha logrado consolidarse en apenas dos años con cerca de 70 proyectos en este tiempo.

El nuevo hangar incorporará tecnología avanzada de climatización, sistemas de seguridad contra incendios y suministro de energía renovable, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la calidad del proceso de pintura y la protección ambiental.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, por su parte, ha señalado que la ampliación consolida al aeropuerto como referente en servicios aeronáuticos, genera empleo de calidad y refuerza la economía local.

Asimismo, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha resaltado que la inversión de IAC, junto con otros proyectos recientes, convierte al aeropuerto en uno de los principales hubs industriales de Europa y refuerza su papel como motor económico regional.

Según Azcón, estas iniciativas incrementarán en los próximos meses la plantilla del aeropuerto, que actualmente suma 850 trabajadores, con más de 400 empleos adicionales, lo que contribuirá a la creación de un ecosistema empresarial sólido y a frenar la despoblación en la provincia.

El hangar permitirá continuar con la estrategia de crecimiento del aeropuerto de Teruel, que ya alberga empresas como Tarmac, PLD Space o Airbus, y refuerza la proyección internacional de la instalación, lo que la posiciona como un centro clave para el mantenimiento y pintura de aeronaves en Europa.