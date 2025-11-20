Huesca presenta su programación para Navidad: encendido de luces y vermú musical

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado este jueves el cartel de la Navidad 2025, bajo el lema 'Huesca, tu deseo esta Navidad'. Una imagen que, en palabras de la alcaldesa Lorena Orduna, "aterriza el espíritu de Huesca, deseo esta Navidad en lo cotidiano de las personas que vivimos en la ciudad, no solo oscenses de nacimiento, sino también de adopción".

Orduna ha subrayado que la propuesta de este año nace con la intención de transmitir "una Navidad pensada en todos los oscenses, una Navidad emotiva, un mensaje claro de que nos importa cada persona que vive en esta ciudad, tenga la edad que tenga y venga de donde venga. Es una Navidad para todos y es de todos". El cartel, ha añadido, es "sensible y muy oscense, situado en el corazón de la ciudad".

El tradicional encendido de luces tendrá lugar el próximo 29 de noviembre a las 18.00 horas en la plaza López Allué, donde se contará con el espectáculo A-TA-KA!, que llenará de cometas el cielo de Huesca y servirá como pistoletazo de salida a la programación navideña.

Orduna ha recordado que gracias al pliego que lanzó el Ayuntamiento de Huesca con una empresa de referencia del sector, se garantiza una renovación de la iluminación de año en año: "No tenemos las mismas luces que el año pasado. Casi 40 plazas y calles de todos los barrios estarán iluminadas", y poco a poco se irán aumentando. Además, este año Huesca contará con más módulos 3D para que oscenses y visitantes puedan disfrutar de nuevos espacios fotográficos, siguiendo la estela del éxito del pasado año en la plaza Concepción Arenal o en el entorno del árbol de Santo Domingo.

El ayuntamiento ha confirmado también que el tradicional vermú musical navideño del día 24 volverá a celebrarse en el centro de la ciudad, consolidándose como una de las citas más esperadas. Por su parte, la pista de hielo regresa a la plaza López Allué como uno de los grandes atractivos familiares de estas fechas. "Habrá sorpresas para mayores y para pequeños que anunciaremos más adelante", ha avanzado la alcaldesa.

Con la presentación del cartel, la capital altoaragonesa da el primer paso hacia una Navidad que aspira a ser "cercana, emotiva y compartida".