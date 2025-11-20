Marlaska admite la falta de Guardia Civil en Teruel pero garantiza la seguridad ciudadana

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que aunque varios cuarteles de la provincia de Teruel no cuentan con su plantilla al completo, la seguridad de los ciudadanos está garantizada gracias a los efectivos disponibles y a los avances tecnológicos de la Guardia Civil.

Durante su visita al cuartel de Utrillas, recientemente inaugurado y que debería contar con 12 agentes pero actualmente solo tiene 4 operativos, el ministro ha reconocido que esta situación se repite en otros puntos de la provincia.

Sin embargo, ha destacado que Teruel cuenta con seis agentes por cada 1.000 habitantes, superior a la media nacional de 4,39, y que la seguridad no se ve comprometida.

Grande-Marlaska ha explicado que el Gobierno ya aplica varias medidas para cubrir la falta de efectivos y hacer los destinos más atractivos, como las tasas de reposición, que superan el 125%, así como la utilización de comisiones de servicio y otras fórmulas de actuación para cubrir temporalmente vacantes.

Además, ha apuntado, se ofrecen incentivos de todo tipo, como infraestructuras modernas y condiciones laborales adecuadas.

Grande-Marlaska también ha abogado por la aplicación de medidas de discriminación positiva o determinación de zonas de especial sensibilidad para priorizar la asignación de efectivos y recursos a cuarteles en áreas despobladas.

En la provincia de Teruel solo un cuartel permanece abierto 24 horas, frente a cuatro en Zaragoza y tres en Huesca, aunque el ministro ha asegurado que la seguridad está garantizada mientras se estudian posibles mejoras.

Con estas medidas, ha dicho, el Ministerio del Interior busca fijar población, consolidar destinos y cohesionar territorio. Ha asegurado que incluso los cuarteles más difíciles de cubrir cuenten con las condiciones necesarias para atraer y retener agentes.

El nuevo cuartel

Este proyecto constituye un modelo de integración entre innovación arquitectónica, sostenibilidad y compromiso social. Además de optimizar las capacidades operativas de la Guardia Civil, refuerza su relación con la comunidad, respetando el entorno y respondiendo a las necesidades actuales y futuras.

El proyecto contempla dos edificios independientes: uno destinado a dependencias oficiales y otro a viviendas, separados por un patio de armas. El complejo ocupa una parcela de 3.445 metros cuadrados y una superficie construida de más de 1.000 metros cuadrados.

El edificio de dependencias oficiales cuenta con tres volúmenes principales: un semisótano y una planta baja, con funciones de garaje y estancias para albergar espacios esenciales para el funcionamiento del edificio. Una planta primera, con la entrada principal para el público, un mostrador de control, un cuarto de puertas, una sala de espera y unos aseos. Por último, un tercer volumen reservado para vestuarios.

El edificio de viviendas se encuentra frente a las dependencias oficiales, en una cota más baja del terreno, rodeando el patio de armas y conformándose en dos alturas. Cuenta con cuatro viviendas: dos destinadas a mandos, una para uso compartido y otra para uso familiar.

Asimismo, existen dos zonas de aparcamientos: una inferior, cubierta y con ocho plazas, provista de una plaza para personas con movilidad reducida y una toma de carga para vehículos eléctricos o híbridos; y otra superior, en la planta primera, al aire libre y cerca de la entrada principal, con cuatro plazas, una de ellas destinada a personas con movilidad reducida.