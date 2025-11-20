Las V Jornadas de la Trufa Negra de Zaragoza vuelven en diciembre con precios "ridículos"

Las V Jornadas de la Trufa Negra de la Provincia de Zaragoza regresan en diciembre, con paradas en la capital, Belchite y Zuera, en un año en el que ha aumentado la producción y la calidad de este hongo subterráneo, pero con unos precios "ridículos" para los truficultores, que aseguran que son los más baratos "de toda la historia".

Organizadas por la Asociación de Truficultores de las Comarcas de Zaragoza (Truzarfa), en colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), las jornadas vuelven a poner el acento en la trufa por su alto valor culinario y su importancia creciente en el sector agroalimentario regional.

Las jornadas se han presentado este jueves en una rueda de prensa en la DPZ con la participación de la diputada provincial Cristina Palacín; el presidente de Truzarfa, Jesús López; y el investigador del CITA Pedro Marco. Este año, la programación dará especial protagonismo a la divulgación de este ingrediente en el territorio, con sesiones divulgativas en Belchite -13 de diciembre- y Zuera -14 de diciembre-, previas al tradicional Mercado de Trufa Negra, que en esta ocasión se traslada al espacio comercial de Puerta Cinegia de Zaragoza, los días 20 y 21 de diciembre.

Palacín ha apuntado que, a pesar de que se le denomine "oro negro" y de que es un recurso endógeno de la provincia y de Aragón, que son de los principales productores mundiales, la trufa sigue siendo un producto desconocido para la mayoría de la ciudadanía. Además, este ingrediente 'gourmet' permite potenciar el turismo gastronómico y de experiencias.

Truzarfa representa a más de cien truficultores de la provincia de Zaragoza, con más de 2.000 hectáreas dedicadas a la trufa negra, que "están subiendo mucho" desde que hace unos años apenas hubiera "unos pocos productores en la zona del Moncayo", ha señalado su presidente, Jesús López. La campaña está marchando "muy bien" en cuanto a la producción -se estima que aumente de las 15 toneladas del año pasado a 20 ó 25- y que el producto sale de la tierra "en muy buenas condiciones" y "de muy buena calidad", ha añadido.

No obstante, ha criticado el precio de la trufa negra en el mercado, que ha tildado de "ridículo, nefasto" y el más barato que se ha visto "en toda la historia". "Estamos en cifras de pandemia", ha lamentado, a la vez que ha hecho un llamamiento a vender el 'Tuber melanosporum' y sus derivados desde el territorio y dejar de depender de Francia e Italia, que dominan el mercado pese a no ser los principales productores.

Actividades de las jornadas

Las sesiones de Belchite y Zuera estarán más centradas en el consumidor final, para que aprendan a valorar, utilizar o conservar la trufa y sacarle el mayor rendimiento posible, teniendo en cuenta sus capacidades como "fábrica de aroma". En cuanto al Mercado de la Trufa Negra de Zaragoza, Marco ha indicado que incluirá venta, 'showcookings', cómo crear platos sencillos, cómo ligarla a otros productos o catas de cerveza o vino maridadas con el 'oro negro'. También habrá talleres infantiles.

Por otro lado, como ya es habitual, se celebrará el Concurso de Escuelas de Hostelería de la Provincia de Zaragoza, donde participarán diferentes escuelas de cocina y donde se premiará, por parte de un jurado profesional, cuál es el mejor plato elaborado con trufa negra.