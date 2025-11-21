Calamocha y el alumnado del colegio Ricardo Mallén celebran el Día del Orgullo Rural

El Ayuntamiento de Calamocha ha celebrado este viernes el Día Universal del Orgullo Rural con un acto en el salón de plenos, contando con la participación del alumnado del colegio Ricardo Mallén. El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha leído el manifiesto de esta jornada internacional, destacando que "el orgullo de vivir en Calamocha, en el medio rural, un lugar en el que todavía se escucha el silencio y cada amanecer trae promesas nuevas". "Somos quienes elegimos la vida que nace lejos del ruido, cerca de lo esencial, los que esperamos la lluvia con paciencia, los que trabajamos con las manos, los que conocemos a los miembros de nuestra comunidad por su nombre", ha continuado comentando durante la lectura del manifiesto.

Los delegados y delegadas y subdelegados y subdelegadas de los cursos de Primaria han compartido en voz alta sus razones por las que se sienten orgullosos de vivir en el medio rural ante el resto de compañeros y la atenta mirada de maestros, maestras, familiares y vecinos y vecinas.

Seguidamente, han entregado las tarjetas que recogen estos motivos Algunas de las reflexiones de los escolares sobre las bondades de vivir en el medio rural son: "El hecho de tener a la familia cerca, por su gente, porque es bonito y tranquilo, debido a una menor contaminación, por poder disfrutar de la naturaleza muy cerca, por disponer de muchas cosas para divertirme con mis amigos, por poder correr por el campo de trigo, porque todos nos conocemos y nos cuidamos, etc."

La directora del centro educativo, Silvia León, también ha manifestado su orgullo de vivir en su pueblo natal. "Haré todo lo que esté en mis manos para mejorar el colegio y Calamocha", ha apuntado.

Manuel Rando ha subrayado su satisfacción porque en Calamocha "se vive cada día mejor, hay calidad de vida, no hay conflictos, así como por su gente y su solidaridad". "Los calamochinos tenemos derecho a las mismas oportunidades que los demás y el futuro también se escribe desde aquí. Lo rural importa, inspira y transforma", ha concluido.