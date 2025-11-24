El Ayuntamiento de María de Huerva encargará la rehabilitación del castillo

El Ayuntamiento de María de Huerva (Zaragoza) encargará la redacción del proyecto de ejecución de la rehabilitación del castillo, tras aprobar una moción del PSOE en la que se recuerda que es una seña de identidad del municipio y un bien recuperable, aunque ha sufrido mucho avatares.

El portavoz socialista, José Ignacio Lorenzo, ha logrado en el último pleno municipal el apoyo a su moción para lograr recuperar la mayor muestra del patrimonio local, aprovechando la nueva convocatoria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de las ayudas del 2 por ciento Cultural.

Estas ayudas, ha explicado Lorenzo, son "la principal herramienta que tiene la Administración para garantizar la recuperación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España".

Lorenzo ha considerado que es "necesario" que se implique también el Gobierno de Aragón para poder hacer frente a este proyecto que afecta a un bien "que nos identifica, que es un elemento de importancia capital y que genera sentimiento de pertenencia".

Historia

Este castillo, de origen árabe, Al-Marya (Atalaya) preside la vida de la localidad desde el año 935 y es propiedad municipal desde 2022, aunque ha pasado por muchas vicisitudes.

Inicialmente cobijó a las tropas de Abderramán III que iban a atacar Zaragoza y que, tras el fracaso de la empresa, supuso el paso a manos del rey Alfonso I el Batallador. Muchos siglos después, en los que quedó patente su valor estratégico, sirvió de campamento de las tropas francesas en la guerra de la Independencia. El declive de su valor militar y defensivo no ha impedido, sin embargo, que quedara al margen de otros muchos avatares.

En el último tramo del siglo pasado fue adquirido por un constructor que, pese a hacerse con esta pieza histórica, no adoptó ninguna medida rehabilitadora ni tampoco de protección. Esta "indiferencia" con la vieja construcción, incluida en el catálogo de castillos catalogados como BIC, y la amenaza de una denuncia a Patrimonio por no cuidar este bien cultural desembocó en una nueva venta, en este caso al Ayuntamiento de María de Huerva, que se hizo con la propiedad en 2022.

El PSOE ha asegurado que el castillo es "recuperable", y que además de ayudar a crear comunidad, también será un atractivo que beneficiará a la localidad zaragozana.