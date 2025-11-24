Familias del centro infantil San Lorenzo de Huesca se concentran este jueves por la falta de personal: "Está perjudicando la prestación de los servicios"

Las madres y padres de la escuela infantil Nuestra Señora de San Lorenzo de Huesca se concentrará este jueves, 27 de noviembre, para denunciar que sufren falta de personal y que este déficit "afecta al normal desarrollo de la actividad del centro". En concreto, protestan por tener vacantes de consejería y de personal de docencia, así como unos permisos al personal de cocina que "afectan a la alimentación de los pequeños". Las familias ya denunciaron hace unas semanas esta situación y es ahora cuando han puesto fecha a la protesta ante, apuntan, una "falta de respuesta por parte de la administración". La protesta será a las puertas del Servicio Provincial de Educación de la capital oscense a las 11.00 horas.

La asociación de familias del centro infantil Nuestra Señora de San Lorenzo (AFA) asegura que "la plantilla de la escuela Infantil, y en especial la dirección, afronta diariamente una sobrecarga en sus funciones habituales para compensar las carencias en el servicio, llegando incluso a realizar tareas como la limpieza que escapan a sus competencias".

Según indican, desde el pasado 4 de septiembre no hay conserje, la titular de la plaza se encuentra de baja médica y se sabe que esta situación se prolongará al menos durante un mes más y su vacante no tiene visos de ser cubierta. A ella se suma otra vacante de personal de limpieza, en este caso sin cubrir desde el 26 de agosto. Según la información con la que cuenta el centro, no se prevé su cobertura al menos hasta principios de diciembre.

Las familias sostienen también que "la situación del personal de cocina se encuentra en un punto crítico", ya que los dos trabajadores que la integran deben disfrutar antes de que termine el año de los días de descanso que les corresponden por convenio, lo que dejará a una sola persona frente al servicio. La AFA lo considera "inviable debido a que las tareas son ya excesivas para la plantilla existente".

Según exponen, en octubre la Dirección Provincial de Educación comunicó a la dirección del centro que la solución para los días en los que alguno de los trabajadores disfrute de un permiso debe ser la contratación de un cáterin externo. Las familias consideran que "esta es una medida que resulta muy costosa y que no se adapta a las necesidades del servicio". Asimismo, apuntan que "las empresas de catering no tienen en cuenta las exigencias nutricionales específicas de niños y niñas de 0 a 3 años, ya que no atienden algo tan básico como el triturado de los alimentos para los bebés".

Las familias exponen que a finales del curso anterior se produjo una situación similar en el personal de cocina y ya se contrató a una empresa de cáterin, un servicio que se empleó dos días y que supuso una factura "de casi 3.000 euros para el erario público".

Las familias remarcan que la acumulación de vacantes sin cubrir en el centro Lorenzo "está perjudicando notablemente la prestación de los servicios del centro en este curso escolar" y aseguran ya haber vivido esta situación. Según detallan, en septiembre la ausencia de una docente del centro se alargó durante tres semanas debido a que "los llamamientos de sustituciones no se realizaron con la celeridad necesaria", a lo que añaden que "en el último tercio del curso pasado, la comunidad escolar ya tuvo que afrontar la ausencia de su conserje debido a un cambio de titular que no llegó a materializarse".

Las familias expresan así su malestar porque consideran que "la falta de personal esencial en los centros públicos de nuestra comunidad se ha convertido en la norma y no en algo excepcional". "Colegios, institutos y otros centros de titularidad pública están acusando la falta de recursos materiales y humanos de forma sistémica", apuntan. A ello, se suma que "los trabajadores y usuarios observan que la administración anuncia grandes inversiones en la red concertada para los siguientes cursos escolares", señalan.