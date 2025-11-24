Manifestación en Huesca 'Por la dignidad de los barrios': "Sólo hay que ver el estado de las calles"

Los barrios de Huesca han convocado una concentración que tendrá lugar este sábado, día 29 de noviembre, a las 12.00 horas, en la plaza de Navarra, con el fin de para mostrar su desacuerdo con la gestión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca, dirigido por Lorena Orduna, bajo el lema 'Por la dignidad de los barrios'.

La concentración está convocada por la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Huesca y la Federación de Barrios OSCA XXI, que está formada por la asociación de vecinos del Perpetuo Socorro, el Barrio de Santiago, La Encarnación y Osce Biella. A ellos, se suma también la Asociación de Vecinos de María Auxiliadora, la de San José, la Asociación de Vecinos del barrio de Santo Domingo y San Martín, la Plataforma árboles Vivos y Ecologistas en Acción Huesca.

Los convocantes han difundido un escrito a través de redes sociales animando a la ciudadanía a sumarse, porque entienden que sus demandas no son atendidas y que tampoco son escuchados.

En representación de la Federación de Barrios, Javier Moreno, ha explicado que el objetivo de esta movilización es pedir al Ayuntamiento que atienda las problemáticas y les de solución. "Sólo hay que ver el estado de las calles y es que avanza mucho más la degradación que el mantenimiento o la rehabilitación y eso se está viendo y se está sufriendo y, por ello, con esta concentración queremos que el equipo de gobierno se dirija a la ciudadanía de otra manera más colaborativa y que atienda la soluciones".

Moreno ha dicho que no basta con abrir canales de comunicación, sino que estos deben de servir para algo. "Tiene que escuchar, participar y abrir cauces que sirvan para algo, porque no vale con hacer reuniones ni con el 'Concejal Escucha' si solo toman nota y de allí no pasan", es como una ilusión de participación ciudadana". Ha asegurado que "hay mucha gente descontenta con la gestión del Ayuntamiento".