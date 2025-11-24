El nuevo Pueblo Mágico de España está en Teruel y se le conoce por sus leyendas de brujas

El municipio de Jabaloyas, en Teruel, entra a formar parte de la lista de Pueblos Mágicos de España, un reconocimiento que supone el impulso del conocimiento y desarrollo turístico para los lugares que resultan seleccionados por este prestigioso programa con carácter internacional.

Conocido como el Pueblo de las Brujas por su vasta historia local repleta de leyendas y misterios, esta localidad de la Sierra de Albarracín lleva varios años luchando contra la despoblación con una receta que mezcla autenticidad y sostenibilidad turística.

Con un patrimonio inmueble sobresaliente que aúna edificios señoriales, la Iglesia de la Asunción (siglo XIV) y un entorno natural que es reserva de la biosfera, la adhesión de Jabaloyas a esta red nacional para 2026 supone un hito al ser el pueblo más pequeño de Aragón en obtener este reconocimiento y el segundo más pequeño de todo el país en sumarse a la lista.

Con tres candidaturas exitosas en 2026, Aragón contabiliza 17 pueblos mágicos en una lista de más de un centenar. Junto a Jabaloyas, Aliaga y Belmonte de San José son los tres pueblos de la provincia que han sido elegidos, según la organización sin ánimo de lucro, por su "compromiso con la autenticidad, con el patrimonio y con la vida rural que resiste, se reinventa y abre sus puertas al visitante sin perder su esencia".

Este lunes se hace oficial el nombre de estos 22 municipios de España que como indican desde la asociación de desarrollo turístico territorial más importante del país: "Huelen a piedra y a pan, que suenan a fiestas patronales, a vino nuevo, a iglesia vieja, a plaza de conversación y a silencio de campo". Destinos que, como Jabaloyas, apuestan por la sostenibilidad, la cooperación, la identidad y la emoción que despierta visitarlos.