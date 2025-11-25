La alcaldesa de Huesca rectifica y no se celebrará la feria outlet en diciembre

La Asociación de Comerciantes de Huesca ha aplaudido la decisión del Consejo de Administración de la Sociedad Palacio de Congresos de suspender la celebración de la feria outlet programada para los días 12, 13 y 14 de diciembre en estas instalaciones. La Asociación asegura que "el perjuicio para el comercio local hubiera sido muy importante".

Así lo ha trasladado la presidenta de los comerciantes de Huesca, Susana Lacostena, tras conocer la decisión que se ha adoptado tras la petición formal realizada por la Asociación del Comercio, que argumentó que dicha feria hubiera supuesto un perjuicio para el comercio local. "Hicimos esa petición porque como asociación somos la cabeza visible de muchos comercios y la verdad es que los comercios estaban muy nerviosos y hemos visto que la unión hace la fuerza y que lo único que queremos es el bien de la ciudad".

A raíz de esta solicitud, registrada el pasado viernes, el área de Desarrollo del Ayuntamiento emitió un informe avalando la suspensión. El documento señala que la actividad del Palacio de Congresos debe tener un efecto dinamizador sobre el comercio local, un sector fundamental para la economía de la ciudad. Asimismo, indica que la campaña de Navidad representa alrededor del 70 por ciento de las ventas anuales, por lo que la celebración de la feria a dos fines de semana de estas fechas podría perjudicar a las empresas locales, ya afectadas por el auge de los canales de compra digitales y la subida de precios. El informe concluye que el perjuicio para el comercio local sería indudable.

Lacostena ha manifestado que "el perjuicio hubiera sido enorme, porque hay que tener en cuenta que estaba prevista la feria para el 12, 13 y 14 de diciembre y el fin de semana de antes no se hubiera comprado en el comercio local ni el de después tampoco y había muchos sectores afectados y los comerciantes estaban muy nerviosos".

Así, los comerciantes afrontan con "mucha ilusión", en palabras de Lacostena, la campaña de Navidad que dará su pistoletazo oficial con el tradicional brindis solidario de Navidad el próximo 11 de diciembre. Una campaña que supone una gran parte de la facturación anual del comercio local, ha insistido la presidenta de la Asociación de Comerciantes, que también ha hecho referencia al Black Friday, al que se suman comercios de Huesca.