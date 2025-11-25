Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finalizan las obras en dos calles de Embid de la Ribera tras una inversión de 29.000 euros de la Diputación de Zaragoza

Ambas obras, según el Ayuntamiento de Calatayud, darán un acceso y un paso más seguro en dos vías "muy transitadas"

La calle Nueva y la que lleva al apeadero y cruza sobre el río Jalón en Embid de la Ribera, perteneciente al municipio zaragozano de Calatayud, presentan un nuevo aspecto tras las obras de reforma impulsadas por las concejalías de Urbanismo y de Barrios. Se han invertido más de 29.000 euros en las dos actuaciones que mejoran la movilidad.

El concejal de Barrios del Ayuntamiento de Calatayud, Luis Esteban, ha explicado que se ha finalizado la segunda fase de la calle Nueva y se ha intervenido en un vial muy transitado que lleva al campo de fútbol.

"La ampliación del puente --ha detallado-- permitirá acceder de forma más segura a la zona donde se va a poner la torre de telecomunicaciones, porque hay que pasar por este vial para llegar a la parcela municipal en la que se colocará esa instalación que resolverá los problemas con la señal de televisión, según el proyecto que recientemente hemos aprobado".

En la calle Nueva, la empresa adjudicataria, la bilbilitana HTG, ha renovado el pavimento sustituyéndolo por hormigón y adoquín encintado. Se ha dado así continuidad a la intervención que se hizo en la calle perpendicular y se seguirá en un último tramo de esta calle junto con la calle Aguilar.

Construcciones Metálicas Molom, también empresa de la Calatayud, se ha hecho cargo de la ampliación del puente que lleva al apeadero de la estación, de los trabajos de mantenimiento, y de la reforma de las barandillas.

Al inicio de este vial, la estrechez del mismo complicaba el paso de vehículos. Al darle unos metros de anchura en ese punto se ha resuelto esta dificultad y se ha conseguido más seguridad.

Otras actuaciones

El alcalde pedáneo de este barrio, Vicente Tejedor, ha indicado que en el caso del vial sobre el puente se utiliza habitualmente por agricultores tanto con coches como con tractores. Con respecto a la calle Nueva se ha hecho una plataforma única con aceras y "así se hará también en la calle del Val y Aguilar Abuja", ha avanzado.

Estas obras han contado con financiación de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). Por otra parte, esta misma institución ha realizado obras de pavimentación en los 15 kilómetros de la carretera que une este barrio con el de Huérmeda.

Es la CV 841 donde falta pintar la señalización horizontal, la formación de las cunetas, y la colocación de las biondas de seguridad.

El tercero de los barrios pedáneos bilbilitanos, el de Torres, también está viendo el arreglo muy demandando de la carretera del Perejiles, la A 1504 por parte del Gobierno de Aragón con un proyecto de ampliación, eliminación de curvas y nueva pavimentación.

