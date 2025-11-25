Vecinos del Perpetuo Socorro de Huesca convocan movilizaciones para pedir el arreglo de su biblioteca municipal
La Coordinadora de Asociaciones y Entidades del barrio ha decidido esto a raíz de su "preocupación ante la falta de avances en la reparación" del falso techo del edificio por parte del Ayuntamiento
La Coordinadora de Asociaciones y Entidades del barrio Perpetuo Socorro ha exigido al Ayuntamiento de Huesca que agilice los tramites tras quedar desierta la licitación para la reparación del techo de la Biblioteca Ramón J. Sender.
Para ello, la entidad ha optado por continuar con acciones reivindicativas periódicas para exigir una solución. Serán los miércoles cada 15 días, a las 19.00 horas, a las puertas de la Biblioteca, en el Centro Cívico Santiago Escartín Otín. La próxima será este miércoles, 26 de noviembre.
La Coordinadora del barrio Perpetuo Socorro ha manifestado su preocupación ante la falta de avances en la reparación, después de que la reciente licitación pública destinada a ejecutar las obras haya quedado desierta, pero ha insistido en que siguen reclamando la reparación urgente del falso techo.
Los vecinos han argumentado que la Biblioteca es un espacio fundamental para la comunidad, porque "no sólo ofrece acceso a libros y recursos educativos, sino que también funciona como un punto de encuentro cultural, un lugar donde se desarrollan actividades formativas, talleres, presentaciones y servicios que favorecen la lectura, el aprendizaje y la convivencia".
Asimismo, han subrayado que "la Biblioteca es esencial para garantizar el derecho a la cultura, la igualdad de oportunidades y el desarrollo activo de la vida comunitaria".
La Coordinadora ha defendido que "no se puede permitir que un equipamiento cultural esencial permanezca en esta situación de deterioro sin una respuesta rápida y eficaz por parte del Ayuntamiento".
