La Comarca del Somontano renueva su compromiso con el turismo sostenible en Aragón

La Comarca del Somontano de Barbastro, a través de su marca de destino turístico Guara Somontano, ha iniciado los trabajos de seguimiento de su informe diagnóstico Destino de Turismo Inteligente (DTI), y Segittur (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas) verificará en las próximas semanas el avance que el destino ha ejecutado en torno a la implantación de la metodología DTI que promueve la Secretaría de Estado de Turismo, por medio de esta entidad pública.

Se trata de la primera ocasión en la que el destino se somete a este proceso de revisión desde que completaran su primer diagnóstico en junio de 2023, ha informado la institución comarcal.

El proceso de seguimiento dará continuidad al compromiso ya adquirido por la Comarca de ejercer una gestión turística basada en la gobernanza, la accesibilidad, la sostenibilidad, la innovación y la tecnología, tomando como base el modelo DTI.

Las tareas de seguimiento marcarán la nueva hoja de ruta del destino de acuerdo con la metodología DTI vigente.

De este proceso de revisión, se obtendrá un nuevo informe diagnóstico en el que se expondrá la situación del destino y las recomendaciones que la Comarca de Somontano de Barbastro deberá seguir para poder seguir mejorando en términos de gestión turística. La renovación del distintivo DTI es la garantía de que el destino se mantiene en línea con los trabajos y la filosofía del modelo basado en los cinco ejes estratégicos.

Así, cada dos años se inicia un proceso de actualización del diagnóstico para obtener un nuevo grado de cumplimiento y con él una nueva planificación de acciones y el distintivo por dos años más.

Territorio más accesible

La vicepresidenta y consejera de Turismo, Pilar Lleyda, considera con esta revisión "se da un paso más hacia los objetivos marcados por Gura Somontano un destino de turismo sostenible adaptado a las nuevas tecnologías que contribuyen a hacer más accesible el territorio y nos posiciona en la vanguardia junto a otras grandes potencias turísticas del país".

El programa Destino Turístico inteligente es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) y gestionado por Segittur, que persigue contribuir a mejorar la competitividad de los destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes incidiendo en cinco ámbitos de actuación: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

Esta iniciativa, surgida del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, genera los mecanismos adecuados para facilitar la rápida incorporación de innovaciones en los destinos.

Destino turístico inteligente

El Destino Turístico Inteligente se define como un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida del residente.

Para alcanzar estos objetivos, el programa DTI promueve la implantación de un modelo de gestión que tiene en cuenta la transversalidad de la actividad turística y las características diferenciadoras de cada destino.

Se articula sobre una metodología de diagnóstico, basada en 97 requisitos y 261 indicadores, que deriva en un sistema de recomendaciones y un sistema de monitorización, que conforman los elementos fundamentales del modelo, permitiendo un proceso de mejora continuo de la gestión del destino adaptada a los retos presentes y futuros del turismo.

El modelo DTI desarrollado por España es una referencia a nivel nacional e internacional reconocido como buena práctica por la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta iniciativa forma parte de la Agenda Urbana Española 2019.