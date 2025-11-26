La empresa Casiopea Green Gas invertirá 17,2 millones en una planta de producción de gas renovable en Calamocha
El Consejo de Gobierno ha aprobado la Declaración de Interés Autonómico del proyecto
El Consejo de Gobierno ha aprobado la Declaración de Interés Autonómico del proyecto de una planta de gestión de residuos y producción de gas renovable promovido por la empresa Casiopea Green Gas en Calamocha. La compañía, filial de Moeve, invertirá 17,2 millones de euros en la puesta en marcha del proyecto.
Según indica el expediente aprobado las obras comenzarán en el primer trimestre de 2027 para la puesta en funcionamiento a finales de 2028. En total está prevista la creación de hasta 30 empleos en fase de construcción y 8 empleos directos y 50 indirectos en fase de producción.
La planta de Calamocha trabajará con residuos ganaderos (purines, estiércoles); agrícolas (restos vegetales) y subproductos de la industria agroalimentaria para generar biogás a través del proceso de digestión anaerobia. Una vez producido este producto y a través de la separación de gases se obtiene biometano que será inyectado en la red de la empresa Redexis que cuenta con un punto de conexión a 200 metros.
La compañía ocupará más de 84.000 metros cuadrados distribuidas en cinco parcelas del Polígono 9 de la localidad en las que se producirá anualmente 65 GW de biometano
