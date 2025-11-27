Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya se conocen los ganadores del sorteo de cuatro viviendas de alquiler asequible en Borja

Los inquilinos pagarán 280 euros al mes

La directora gerente de Suelo y Vivienda de Aragón, Inmaculada Aured, y el alcalde de Borja, Alberto Arilla, han presidido el sorteo.

La directora gerente de Suelo y Vivienda de Aragón, Inmaculada Aured, y el alcalde de Borja, Alberto Arilla, han presidido el sorteo. / DGA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón, dependiente del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Ejecutivo autonómico, ha adjudicado este jueves, a través de sorteo celebrado ante notario, cuatro viviendas de alquiler asequible de 280 euros al mes situadas en la localidad zaragozana de Borja.

Se trata de viviendas con dos dormitorios, baño, cocina y una superficie útil de 51 metros cuadrados ubicadas en un inmueble ubicado en la Plaza de España, 11-12, ha informado el Gobierno de Aragón.

En dicho sorteo han contado con prioridad los vecinos empadronados en Borja en primer lugar, los empadronados en la Comarca Campo de Borja en segundo lugar y los empadronados en Aragón en tercer lugar.

Los aspirantes debían de cumplir una serie de requisitos, como el de no disponer de vivienda en propiedad, tener unos ingresos mínimos anuales de 11.200 euros y que no superen tres veces el Iprem.

