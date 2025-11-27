La estación de fitodepuración de San Juan de Plan entrará en funcionamiento en la primavera de 2026

San Juan de Plan comenzó la tramitación de su estación depuradora en 2020 de acuerdo a los requisitos del Instituto Aragonés del Agua (IAA). Un proyecto basado en un sistema de fitodepuración a partir de planta locales (carex paniculata) que pueden realizar esa función y que se elevó a 300.000 euros financiados al 95% por el IAA.

Sin embargo, el proyecto sufrió un primer sobrecoste de más de 16.000 euros debido al incremento de precios derivado de la guerra de Ucrania que asumió el ayuntamiento de San Juan Plan, adjudicando la obra en enero de 2022 a la empresa Horpisa Sobrarbe S.L. por un importe de 316.000 euros.

Los trabajos de construcción comenzaron en mayo de 2023, pero como resalta el alcalde de San Juan de Plan, Roberto Serrano, “desde el primer momento las obras se desarrollaron de manera inconstante, con altibajos y largos periodos de inactividad”. Esta situación derivó en la resolución del contrato por mutuo acuerdo en mayo de 2024, con la obra ejecutada tan solo al 55%.

Tras solicitar a la dirección de obra una valoración de los trabajos necesarios para la correcta finalización de la depurada, se tasó el sobrecoste total en 90.000 euros (derivados de un nuevo incremento de precios y por el deterioro sufrido en las instalaciones al haber detenido los trabajos casi un año). Un importe que el ayuntamiento no podía asumir por lo que solicitó la ayuda de la Diputación de Huesca.

Gracias a esa subvención, San Juan de Plan ha podido terminar su estación fitodepuradora que entrará en funcionamiento la próxima primavera una vez que las plantas utilizadas hayan terminado su ciclo natural para poder realizar la función de depuración.