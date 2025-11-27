Tarazona continúa las negociaciones con Therpasa para el alquiler de su cochera de autobuses

El Ayuntamiento de Tarazona celebró este miércoles su sesión plenaria ordinaria del mes de noviembre, donde el alcalde Tono Jaray informó a la ciudadanía que se mantienen las negociaciones con Therpasa para el alquiler de su cochera de autobuses. Paralelamente, el consistorio continúa trabajando en una solución definitiva, la construcción de una nueva estación en la ciudad. “Junto al Gobierno de Aragón estamos avanzando en el proyecto. Ya se han planteado varias ubicaciones y mantenemos contactos con la Consejería de Fomento para poder ofrecer una respuesta definitiva a este asunto”, explicó el primer edil.

En cuanto al servicio de autobús Tarazona–Zaragoza, que comenzó a funcionar el pasado 30 de octubre con 17 nuevas líneas operadas por Linecar, Jaray indicó que se sigue trabajando para resolver las incidencias detectadas. “Estas deficiencias se están trasladando a la Dirección General de Transportes y se han ido corrigiendo en la medida de lo posible, como la recuperación de la parada en el Clínico”, detalló.

Respecto al sistema de pago, por el momento los billetes solo pueden adquirirse en efectivo o a través de la web movilidadaragon.com. “Todavía no está disponible el pago con tarjeta, algo en lo que siguen trabajando”, añadió. En relación con las paradas, recordó que la prevista en Plaza San Francisco tuvo que cancelarse temporalmente debido a las obras de asfaltado. “Estamos a la espera de la evolución de las negociaciones de la cochera de Therpasa antes de decidir sobre esa parada, que dejaría de ser necesaria si se alcanza un acuerdo y se establece como parada oficial”, concluyó.

Casas Colgadas y Plan de General de Ordenación Urbana

Además, durante el pleno, se informó sobre el avance de las obras en las Casas Colgadas. “En estos momentos ya se está llevando a cabo la fase final del proceso de bulonado, por lo que es posible que esta semana, o como muy tarde la próxima, quede ejecutada la mayor parte de la intervención. Tal y como estaba previsto, se espera que la obra esté finalizada antes de que termine el año”, explicó el primer edil.

Asimismo, se refirió a la situación del Plan General de Ordenación Urbana, uno de los puntos de mayor interés para el desarrollo de la ciudad, especialmente en lo relativo a la dotación de vivienda. “El plan ya se encuentra en su fase final de elaboración, el texto ha sido revisado por los técnicos municipales y se ha remitido al equipo redactor para introducir ciertos ajustes, con el objetivo de evitar retrasos cuando vuelva a pasar por la Comisión. Desde hace unos meses estimábamos que este asunto podría estar resuelto a finales de año, y seguimos en esa línea”, indicó el alcalde.

Nuevos agentes en la Policía Local

Por otro lado, destacó la incorporación de cuatro nuevos agentes y dos oficiales en la Policía Local del municipio, “lo que supone un importante refuerzo del servicio”. Además, en los últimos meses también se han incorporado nuevos guardias al destacamento de la Guardia Civil en Tarazona. “Continúa pendiente la cuestión relacionada con los agentes destinados en exclusiva a la protección medioambiental (Seprona)”, concluyó Jaray.