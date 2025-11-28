Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El AVE Huesca-Madrid comenzará su servicio este fin de semana: primeros horarios y qué días funcionará

La compañía ferroviaria Renfe añade un tren de alta velocidad extra por sentido los fines de semana para facilitar los viajes durante la temporada de invierno

Un vagón de un tren AVE

Un vagón de un tren AVE / EUROPA PRESS

Los trenes AVE empiezan a circular este viernes 28 de noviembre de fin de semana entre Huesca y Madrid que reforzarán los servicios ofrecidos por la compañía ferroviaria durante la campaña de invierno. Un tren de alta velocidad extra por sentido los viernes y los domingos que estará disponible hasta el 29 de marzo del próximo año.

Con esta medida, Renfe pretende impulsar la movilidad durante la temporada invernal hacia la capital oscense y el Pirineo aragonés, en unas fechas de alta demanda para la práctica de deportes de invierno.

El primer tren extra sale este mismo viernes de Madrid hacia Huesca a las 16.02 horas y en sentido inverso, a las 19.30 horas. Los domingos, el AVE circulará en esos mismos horarios. Ambos trenes darán servicio igualmente a Zaragoza, a las 17.29 horas en el AVE sentido Huesca y a las 20:20h en el AVE sentido Madrid.

Estas circulaciones de fin de semana se sumarán al AVE diario por sentido que une Huesca con Madrid, Córdoba y Sevilla.

Renfe ha formalizado este año un acuerdo con Avanza y con Aramón que pone en marcha una nueva experiencia turística: paquetes de viaje que facilitan una escapada completa desde la estación de Madrid-Puerta de Atocha hasta la estación de esquí de Formigal-Panticosa. Incluyen el desplazamiento Tren+Bus y servicios como la reserva de alojamiento, el forfait o el alquiler de material en destino y pueden adquirirse en Renfe Viajes y Viajes Aramón

