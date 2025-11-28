El AVE Huesca-Madrid comenzará su servicio este fin de semana: primeros horarios y qué días funcionará

Los trenes AVE empiezan a circular este viernes 28 de noviembre de fin de semana entre Huesca y Madrid que reforzarán los servicios ofrecidos por la compañía ferroviaria durante la campaña de invierno. Un tren de alta velocidad extra por sentido los viernes y los domingos que estará disponible hasta el 29 de marzo del próximo año.

Con esta medida, Renfe pretende impulsar la movilidad durante la temporada invernal hacia la capital oscense y el Pirineo aragonés, en unas fechas de alta demanda para la práctica de deportes de invierno.

El primer tren extra sale este mismo viernes de Madrid hacia Huesca a las 16.02 horas y en sentido inverso, a las 19.30 horas. Los domingos, el AVE circulará en esos mismos horarios. Ambos trenes darán servicio igualmente a Zaragoza, a las 17.29 horas en el AVE sentido Huesca y a las 20:20h en el AVE sentido Madrid.

Estas circulaciones de fin de semana se sumarán al AVE diario por sentido que une Huesca con Madrid, Córdoba y Sevilla.

Renfe ha formalizado este año un acuerdo con Avanza y con Aramón que pone en marcha una nueva experiencia turística: paquetes de viaje que facilitan una escapada completa desde la estación de Madrid-Puerta de Atocha hasta la estación de esquí de Formigal-Panticosa. Incluyen el desplazamiento Tren+Bus y servicios como la reserva de alojamiento, el forfait o el alquiler de material en destino y pueden adquirirse en Renfe Viajes y Viajes Aramón