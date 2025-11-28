Preocupación de los negocios de la plaza Santa Clara de Huesca un día después del desalojo: "Estamos fatal, ahora mismo todo es incierto"

El miedo y la preocupación se siguen respirando en Huesca después del desalojo de unos 200 vecinos de cuatro edificios de la plaza Santa Clara. Los habitantes de los portales 1, 2, 3 y 4 fueron advertidos de que tenían que abandonar sus 77 viviendas inmediatamente por el alto riesgo de colapso que presentaba los inmuebles. Una situación que ha dejado medio desnudas a decenas de familias y a negocios cuya actividad se desarrollaba en esa misma acera.

Es el caso de Paloma, que abrió recientemente la Peluquería Manantial en un local al lado del número 2 de la plaza y sus planes se han visto azotados por este suceso. "Estamos jodidos por la zona, acababa de abrir mi negocio recientemente y ahora no sabemos qué pasará", explica a este diario, con la incertidumbre como sentimiento más presente. "Ahora mismo todo es incierto, no sabemos cuando volveremos a abrir".

Eso sí, desde el ayuntamiento de la capital oscense se han puesto en contacto con ella para ofrecer ciertas ayudas ante esta situación, en este caso para "pagar el alquiler del local", aunque admite que es muy pronto para saber cómo se va a desarrollar todo.

Por otra parte, describe cómo se está viviendo la situación a estas horas de la mañana. "La gente está intentando ahora a entrar a sus casas para coger sus objetos de valor, lo más importante para ellos, es algo muy triste e impotente", subraya Paloma.

Dos portales a su izquierda está la Autoescuela Goya, cuyo desenlace ha sido el mismo que el resto de negocios tras este terrible aviso. "Fue todo muy rápido, tuvimos que sacarlo todo en menos de dos horas, incluso con dos camiones contratados", asegura una fuente de la empresa.

"Por ahora tenemos todo en otro local de la calle Goya, pero tenemos que pensar donde trasladar todo", explica a este medio, una situación que "provoca un colapso" en su autoescuela con todas las clases aplazadas por el momento. Mientras, ya ha iniciado los trámites para cancelar el alquiler de su establecimiento después de que desde el consistorio no les haya transmitido nada desde el primer aviso de desalojo.

Recogida de enseres

Pasadas las 13.30h de este viernes, el consistorio dirigido por Lorena Orduna ha emitido un comunicado para que los vecinos de los cuatro edificios sepan cuándo pueden acceder a sus casas para recoger sus enseres, a excepción de objetos voluminosos, entre los que se podrían incluir muebles de gran tamaño o electrodomésticos.

Lo podrán hacer tanto por la mañana como por la tarde durante este fin de semana, los días 29 y 30 de noviembre, y divididos en dos grupos. Los ciudadanos oscenses del bloque 1 y 2 podrán acceder a sus pisos entre las 10.00h y las 12.00h de la mañana y de 16.00h y 18.00h de la tarde.

En cambio, los habitantes de los portales 3 y 4 podrán recoger sus pertenencias de 12.00h a 14.00h en el turno de la mañana y de 18.00h a 20.00h en horario vespertino.

"Coordinación y contacto permanente"

El consejero de Fomento, Octavio López, ha considerado este viernes, en relación al desalojo de cuatro edificios en Huesca en riesgo de colapso, que es necesario que las administraciones estén "encima" de las tareas de rehabilitación de edificaciones y ayudar a la gente con el arreglo, sobre todo de los edificios más antiguos.

Precisamente esos edificios más antiguos suelen ser en los que viven personas "con mayores necesidades para llevar adelante esa gestión", ha dicho el consejero durante una visita a las obras de construcción de una promoción de 112 viviendas asequibles en Zaragoza.

El Gobierno de Aragón está en "coordinación y contacto permanente" con la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y "muy pendiente" del problema para darle solución, sobre todo para proporcionar a las personas que han tenido que ser desalojadas una solución habitacional provisional antes de encontrar una definitiva.

El consejero ha reconocido, no obstante, que aún no se sabe si habrá que demoler los edificios, o algunos de ellos, y el trabajo del gobierno y del ayuntamiento se centra, por tanto, en dar "soluciones de emergencia a la gente que se queda desprovista de su vivienda".