El presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2026 será de más de 50 millones de euros

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha presentado este viernes el proyecto de presupuestos para 2026, que asciende a 50.642.000 euros, con más de 12 millones destinados a inversiones en modernización urbana, accesibilidad, seguridad y cultura.

La alcaldesa, Emma Buj, y la concejal de Hacienda, Carmen Romero, han explicado que estas cuentas, que representan un incremento del 0,43% respecto al ejercicio anterior, consolidan un modelo de gestión equilibrado que combina estabilidad financiera con un importante impulso inversor.

El periodo para presentar enmiendas al proyecto de Presupuesto se abrirá próximamente, conforme al calendario establecido por el Ayuntamiento, lo que permitirá a los grupos políticos y a la ciudadanía aportar propuestas antes de su aprobación definitiva.

Entre las partidas de inversión más relevantes destacan la segunda fase del Centro Sociocultural de San León como residencia de usos sociales, con 1.500.000 euros; la construcción de la nueva sede de la Policía Local, con 1.000.000 euros; la accesibilidad del entorno del Conservatorio y del Centro de San Julián, con 2.000.000 euros; y la mejora de la Calle Fuentebuena, con 1.000.000 euros.

Otros proyectos incluidos en el presupuesto son la iluminación monumental del Acueducto de los Arcos, Torreón Bombardera y Muralla (652.572 euros), la reforma de la piscina de San Fernando (300.000 euros), el pavimento del Pabellón Las Viñas (130.000 euros), la rehabilitación del entorno del BIC Acueducto de los Arcos (268.334 euros) y la renovación de la Plaza de la Marquesa (118.000 euros).

También se destinan 150.000 euros a actuaciones en los barrios rurales y 50.000 euros a la creación del Parque de las Estrellas en el Polígono Sur.

En materia de vivienda, el presupuesto asigna más de 650.000 euros a ayudas a familias, rehabilitación de inmuebles y apoyo a los afectados por el hundimiento del edificio de la Calle San Francisco; y además se mantienen ayudas para familias monoparentales y se incluyen programas de emergencia social.

Los servicios sociales, la educación, el deporte y la juventud cuentan con incrementos presupuestarios, con partidas que incluyen subvenciones para proyectos sociales (859.174,75 euros), ayudas a escuelas infantiles, programas de sensibilización y fomento del deporte.