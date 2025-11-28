Sanidad encuentra un médico para trabajar en la zona de Albarracín y volverá a reabrir los consultorios

El Servicio Aragonés de Salud ya ha encontrado un médico para trabajar en la zona de salud de Albarracín (Teruel), donde una veintena de consultorios médicos en las localidades del entorno han tenido que cerrar este mes tras quedarse sin facultativo debido al traslado del profesional que tenían hasta ahora.

Dada la situación, que ha generado malestar entre los vecinos y pacientes de esta zona turolense al quedarse sin un servicio básico por falta de profesionales, este viernes ha tenido lugar un consejo de Salud en Albarracín para abordar la situación. En él han estado el director gerente de Teruel, Pedro Eced, y la directora de Atención Primaria, Marta Agudo, quienes han transmitido a los asistentes que el Salud cerrará próximamente la contratación de este médico, con quien ya se ha contactado y está dispuesto a trasladarse a la zona.

La situación de déficit se generó este mes, cuando el médico de Albarracín solicitó una plaza vacante por jubilación en Rubielos de Mora. El Salud ha intentado buscar soluciones con anterioridad a la marcha del profesional, "pero en el último momento los posibles candidatos declinaron el trabajo", han matizado desde la consejería.

Ello ha obligado a que esta semana se pusiera en marcha "una medida excepcional y transitoria" para cubrir la asistencia estos días. La fórmula ha sido concentrar las consultas presenciales en los centros de Orihuela, Albarracín y Villar del Cobo, donde se mantenía con normalidad también los Puntos de Atención Continuada. "Esta medida se suspenderá en cuanto se incorpore el nuevo doctor al equipo, que se prevé sea en los próximos días", han añadido.

Asimismo, el equipo del Salud ha informado también durante la reunión de la contratación de personal de Enfermería para el Punto de Atención Continuada del municipio de Orihuela dante los fines de semana.