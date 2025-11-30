Uno de los vecinos desalojados en Huesca: "Mi madre me llamó al borde del llanto"

Era un jueves más de universidad. Sergio estaba en clase cuando empezó a recibir varios mensajes de compañeros que habían pasado por la plaza Santa Clara de Huesca y habían visto cómo desalojaban a los cerca de 200 vecinos de los portales 1, 2, 3 y 4 por riesgo de colapso. «Ni en el peor de los casos me imaginaba que afectara a nuestro bloque», recuerda el joven, que vive en el número cuatro. Ahora parece que el suyo «es uno de los más afectados», dice. Según informan desde el Ayuntamiento de Huesca, este lunes se vuelve a abrir la plaza al tráfico y al tránsito peatonal, aunque sigue restringido el paso por la calle de los edificios afectados.

Pero, al menos por ahora, Sergio no puede volver a su piso de Huesca, en el que vive de alquiler junto a otro universitario. «El fin de semana lo he pasado tranquilo porque he estado en casa con mis padres en Calatayud, pero ahora el inicio de la semana me obliga a volver para ir a clase», expone. E ir y volver «no es viable», dice el bilbilitano. Así que han aceptado la oferta del ayuntamiento y van a pasar un tiempo en la residencia de estudiantes IES-Pirámide. «También los amigos han estado disponibles desde el primer momento para lo que necesite», remarca.

«De momento voy a estar en la residencia Pirámide a la espera de encontrar otro piso y poder llevar las cosas allí», explica Sergio, en el que todavía perdura la sensación de «incredulidad» que le invadió el pasado jueves tras el desalojo.

El joven vuelve a las 13.00 horas de aquel día en el que se acercó a su piso de Huesca y se encontró «todo ese panorama». «En un primer momento no pude entrar a recoger nada», indica. Por suerte, enseguida le dieron permiso para acceder a por sus cosas y cuenta que la espera se le hizo «bastante amena» porque tuvo a sus amigos apoyándole y dispuestos a ayudar. «Al ser estudiantes y estar de alquiler, no teníamos demasiadas cosas en comparación con una familia que tenga su vida en un piso», añade.

Según han informado desde el consistorio, hasta este lunes los afectados de las 77 viviendas pueden acceder a ellas para recoger sus enseres. Los horarios para el bloque 1 y 2 son de 10.00 a 12.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Los de los edificios 3 y 4 pueden acceder de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Por suerte, Sergio ya ha recogido sus pertenencias y ahora estarán junto a él en el IES Pirámide. Comparte que su esperanza es poder resolver esta situación «cuanto antes», aunque apunta que es un chico tranquilo y que ni siquiera el jueves perdió los nervios. «Tampoco puedes perderlos cuando tu madre te llama desde casa al borde del llanto», matiza.

Y la sensación era esa, de incredulidad. Porque afirma que «uno nunca se espera ni está preparado para estas cosas». «Sí que es verdad que al principio, entiendo que fruto de la sorpresa que era la situación para todos, las autoridades incluidas, la información era escasa y contradictoria», explica el joven.

Pero las aguas se van calmando y el ayuntamiento abrirá este martes una ventanilla única de atención para los afectados en el centro cultural Manuel Benito Moliner de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Desde el consistorio han indicado que la semana que viene se celebrará una reunión con los vecinos para actualizar la situación, resolver dudas e informar de los próximos pasos.