Los 200 afectados por el desalojo en Huesca pueden recoger sus enseres

Los más de 200 afectados por el desalojo de la plaza de Santa Clara, en Huesca, tienen de tiempo hasta esta tarde a las ocho para recoger sus enseres personales, momento en el que se abrirá al tráfico y al tránsito peatonal la céntrica calle de Huesca, que ha estado cerrada desde que el pasado jueves se decretarse el desalojo de las 77 viviendas de los cuatro bloques y de las seis empresas, tras detectarse deficiencias en las estructuras.

Acompañados por Policía Local y Bomberos, cada propietario accede de forma ordena a recoger sus enseres personales, siempre y cuando no sean voluminosos y su movimiento pueda comprometer la estabilidad. A esa hora, en torno a las ocho de la tarde, se reabrirá el tráfico de la calle y el tránsito peatonal, aunque seguirá restringido el paso por la vía situada junto a los edificios afectados, según ha informado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, tras la reunión del Cercopi.

El puesto de mando avanzando se traslada al ayuntamiento, que continúa a la espera de conocer todos los informes y pruebas que se están realizando, para conocer con exactitud la situación de los edificios, en los que de momento los sensores de movimiento no han registrado vibración, e ir tomando soluciones técnicas.

Los avances confirman el mal estado del edificio 2 y 4 y en cuanto se pueda proceder, se comenzará por apuntalar los edificios 2, 3 y 4. "De momento, para garantizar la seguridad de la zona se ha instalado una valla que delimita el perímetro de acceso controlado", ha dicho Orduna, que ha indicado que esta será una semana importante en la cuestión técnica.

Dependiendo de los informes, los vecinos del bloque 1, que está en buen estado, podrán regresar a sus viviendas. El resto deberá esperar más tiempo, de momento, el Ayuntamiento de Huesca les garantiza alojamiento hasta después de Navidad y así ganar tiempo para buscar otras soluciones habitacionales más a largo plazo.

Para ello, se ha hecho un llamamiento a los propietarios de pisos vacíos para los pongan en alquiler, en palabras de la alcaldesa, que ha indicado que el ayuntamiento también ha contactado con inmobiliarias.

Para ir gestionando todas estas cuestiones este martes se abre una ventanilla única, ubicada en el Centro Cultural del Matadero Manuel Benito Moliner, atendida por personal de Vivienda y Servicios Sociales. A través de ella se centralizará la información y las gestiones derivadas de la emergencia.

Por otra parte, el Consistorio oscense convocará el jueves por la tarde una reunión informativa dirigida a todos los vecinos afectados para actualizar la situación, resolver dudas y explicar los siguientes pasos del proceso. El viernes por la mañana se volverán a reunir el Cercopi, para hacer una balance y analizar la situación de nuevo.