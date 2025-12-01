El Ayuntamiento de Teruel pide la dimisión de Pedro Sánchez por "vivir envuelto en investigaciones y escándalos"

El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teruel ha sacado adelante en el pleno ordinario celebrado esta mañana una propuesta de resolución solicitando al Presidente del Gobierno que presente su dimisión o convoque elecciones generales para devolver la palabra a todos los españoles y permitir la recuperación de la confianza en las instituciones.

La propuesta ha contado con el apoyo de Teruel Existe y Vox, y el voto en contra de los ediles socialistas. Según ha defendido el portavoz del Grupo Popular, Carlos Méndez, "es necesario y urgente recuperar la confianza, la transparencia y el respeto a la Constitución en el funcionamiento de las instituciones del Estado ante la situación de deterioro institucional que vive España.

Escándalos como la condena del Fiscal General del Estado, los casos de Koldo, el de José Luis Ábalos, Santos Cerdán, el de Tito Berni, el rescate de la aerolínea Plus Ultra, las investigaciones sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, o las denuncias de profesionales sobre la manipulación informativa en RTVE, afectan gravemente a la imagen, credibilidad y funcionamiento efectivo de instituciones del Estado. Sostienen los populares que este conjunto de episodios está provocando que los ciudadanos estén perdiendo la confianza en las instituciones.

Según ha defendido el portavoz del PP, Carlos Méndez, el Ayuntamiento de Teruel es una institución cercana a la ciudadanía y como representantes de todos los turolenses, "no podemos mirar hacia otro lado cuando en España se está produciendo un deterioro institucional que genera preocupación entre millones de ciudadanos".

Méndez se ha dirigido a la bancada del grupo socialista y les ha pedido "valentía democrática" para denunciar y atajar esta situación que está deteriorando gravemente la democracia española. "La credibilidad democrática se rompe cuando un Gobierno vive permanentemente envuelto en investigaciones, escándalos y falta de transparencia sin asumir una sola responsabilidad política. La confianza de los ciudadanos no se recupera ocultando los problemas, sino afrontándolos con claridad y ejemplaridad", ha manifestado Méndez en su intervención.

Por todo ello, han acordado trasladar este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Ministerio de Justicia, La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Subdelegación del Gobierno en Teruel, la Diputación Provincial de Teruel, la Delegación Territorial de la DGA en Teruel y a todos los grupos políticos representados en estas instituciones, con el objetivo de garantizar que la posición institucional de este Ayuntamiento sea conocida por todos los poderes públicos.

"Corresponde al Ayuntamiento de Teruel pronunciarse con firmeza, defender los valores constitucionales y exigir responsabilidades al más alto nivel". "Si un Gobierno no puede resolver los problemas de los ciudadanos y su presidente está rodeado por sumarios de corrupción, hay que cambiar al Gobierno y cambiar al presidente", ha dicho Méndez parafraseando lo que recientemente dijo el presidente del Partido Popular, Alberto Feijóo.

El portavoz del PP ha finalizado su intervención señalando que presentan esta moción para contribuir a la regeneración institucional que España necesita y para reclamar la recuperación de la confianza en las instituciones públicas.