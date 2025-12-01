La Comarca Campo de Daroca lleva a Italia el sabor de la trufa negra aragonesa

Una delegación de la Comarca Campo de Daroca de Zaragoza ha participado en la feria dedicada a la trufa de Monteu Roero, uno de los encuentros truferos más reconocidos del Piamonte italiano.

La visita de este fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, da continuidad al vínculo establecido durante las VII Jornadas de la Trufa Negra, celebradas en febrero en Murero, donde se formalizó la colaboración con el Ayuntamiento de Monteu Roero.

Uno de los puntos fuertes del acuerdo fue la firma del desarrollo de concursos conjuntos de caza de trufa, estipulando que el ganador del Concurso Nacional de Caza de Trufa de la Comarca Campo de Daroca tendría plaza directa en el Concurso de Monteu Roero, y viceversa. Por ello, los ganadores de la séptima edición del Concurso Nacional de Caza de Trufa de la Comarca Campo de Daroca, Álvaro García y su perra Noa, han participado este fin de semana en el concurso italiano celebrado durante la feria logrando proclamarse ganadores del concurso de Monteu Roero.

Este reconocimiento refuerza el prestigio y la exigencia del certamen celebrado en la comarca, así como el trabajo que se desarrolla en torno a esta actividad. Además, durante tres jornadas, la delegación darocense pudo conocer a fondo el funcionamiento del evento italiano, asistir a demostraciones de búsqueda, visitar expositores y mantener encuentros con productores, asociaciones y expertos del sector.

También profundizaron en la figura del triffolau, el tradicional buscador de trufas italiano, cuya actividad está fuertemente regulada: en Italia existen alrededor de 120.000 buscadores con licencia, organizados en dos grandes asociaciones, y es obligatorio superar un examen de aptitud para ejercer esta labor.

Esta participación supone un paso adelante en la proyección internacional de la trufa negra aragonesa, uno de los objetivos estratégicos de la Comarca Campo de Daroca.

La presencia en un territorio de referencia como Piamonte ha permitido dar visibilidad al trabajo que se realiza en Aragón, compartir conocimientos sobre manejo de ecosistemas truferos y posicionar a la comarca dentro de un circuito europeo de producción, divulgación y valorización de la truficultura.