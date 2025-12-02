La DPZ aporta 100.000 euros a la empresa Magapor para impulsar la compra de suelo industrial

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha resuelto el Plan de incentivación para la adquisición de suelo industrial de propiedad municipal y público, con la concesión de 100.000 euros a la empresa Magapor, única solicitante.

El programa permite financiar la compra de terrenos industriales públicos con el fin de instalar nuevas empresas, ampliar superficies ya existentes o facilitar el traslado de compañías desde los núcleos urbanos a polígonos o áreas industriales. Está dirigido a todos los municipios de la provincia salvo los de la Comarca Central, excluidos por su proximidad a la capital, informa la Corporación provincial en una nota de prensa.

La diputada delegada de Bienestar Social y Desarrollo, Mercedes Trébol, ha subrayado que "se trata de un programa que busca fomentar el desarrollo económico del medio rural y ampliar, modernizar o crear nuevas áreas industriales" para mejorar así "el atractivo de los municipios y reforzar su capacidad para generar empleo y actividad económica estable”.

Con esta resolución, ya publicada en el BOP, la Diputación de Zaragoza, añade Trébol, “deja claro su propósito de orientar la aplicación de recursos presupuestarios hacia el fomento de la actividad industrial, por ser esta una fuente de evidentes beneficios sociales, tanto en términos de creación de empleo como de fijación de población y equilibrio territorial".