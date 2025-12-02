Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huesca habilita una ventanilla única para los afectados por el desalojo de Santa Clara

Centraliza la información y ofrece acompañamiento individualizado en todos los trámites derivados de la emergencia

Desalojados de los bloques de la plaza Santa Clara de Huesca, el pasado jueves.

Desalojados de los bloques de la plaza Santa Clara de Huesca, el pasado jueves. / Javier Blasco / EFE

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

 El Ayuntamiento de Huesca ha puesto en marcha una ventanilla única de atención a los vecinos afectados por el desalojo de cuatro bloques de viviendas en la plaza de Santa Clara, en la que se centraliza la información y se ofrece acompañamiento individualizado en todos los trámites derivados de la emergencia.

El servicio, ubicado en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, está atendido por un abogado y una trabajadora social de la Oficina de Vivienda y por una trabajadora social de los servicios sociales municipales, indican desde el consistorio en una nota de prensa.

En la ventanilla, los afectados podrán obtener información sobre ayudas disponibles, trámites administrativos, la situación de las viviendas, los procesos de realojo o las gestiones que deben realizar los propietarios e inquilinos.

Los afectados tiene circunstancias muy diversas, ya que entre ellos hay personas vulnerables, mayores, familias que acababan de adquirir la vivienda, inquilinos, estudiantes y también propietarios con hipoteca. El apoyo que puso en marcha el ayuntamiento desde el primer día, recuerdan las fuentes, se complementa con atención psicológica.

Noticias relacionadas y más

La ventanilla única permanecerá abierta, en horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, el tiempo que sea necesario para resolver dudas y acompañar a todas las personas afectadas hasta que su situación quede plenamente encauzada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros
  2. Este es el pueblo de 2.400 vecinos con los concejales mejor pagados de Aragón
  3. Ryanair recuperará un popular destino desde Zaragoza para la temporada de verano: días y horarios
  4. Los padres 'helicóptero' irrumpen en la universidad: llaman a los profesores para quejarse de las notas
  5. El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: 'Cobran entrada pero no pagan ni un euro
  6. El restaurante de Zaragoza que dice 'no' a los influencers: 'Por 700 euros, me pongo yo
  7. Más dinero para 'Volveremos': estas son las novedades para beneficiarse de los descuentos
  8. De las nuevas luces de Independencia al Belén gigante del Parque Grande: así se va a transformar Zaragoza por Navidad

Huesca habilita una ventanilla única para los afectados por el desalojo de Santa Clara

Huesca habilita una ventanilla única para los afectados por el desalojo de Santa Clara

La DPZ aporta 100.000 euros a la empresa Magapor para impulsar la compra de suelo industrial

La DPZ aporta 100.000 euros a la empresa Magapor para impulsar la compra de suelo industrial

Sariñena renovará la iluminación de su casco histórico con una inversión de 30.000 euros

Sariñena renovará la iluminación de su casco histórico con una inversión de 30.000 euros

Absuelta de trata de blancas la 'madame' del club Las Brujas de Mainar

Absuelta de trata de blancas la 'madame' del club Las Brujas de Mainar

DO Cariñena: tradición e innovación en el Vino que nace de las Piedras

DO Cariñena: tradición e innovación en el Vino que nace de las Piedras

Un vecino de Fabara acepta cinco años de cárcel por desvalijar diez casetas de campo

Un vecino de Fabara acepta cinco años de cárcel por desvalijar diez casetas de campo

El Ayuntamiento de Teruel pide la dimisión de Pedro Sánchez por "vivir envuelto en investigaciones y escándalos"

El Ayuntamiento de Teruel pide la dimisión de Pedro Sánchez por "vivir envuelto en investigaciones y escándalos"

Los 200 afectados por el desalojo en Huesca pueden recoger sus enseres

Los 200 afectados por el desalojo en Huesca pueden recoger sus enseres
Tracking Pixel Contents