Huesca habilita una ventanilla única para los afectados por el desalojo de Santa Clara

El Ayuntamiento de Huesca ha puesto en marcha una ventanilla única de atención a los vecinos afectados por el desalojo de cuatro bloques de viviendas en la plaza de Santa Clara, en la que se centraliza la información y se ofrece acompañamiento individualizado en todos los trámites derivados de la emergencia.

El servicio, ubicado en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, está atendido por un abogado y una trabajadora social de la Oficina de Vivienda y por una trabajadora social de los servicios sociales municipales, indican desde el consistorio en una nota de prensa.

En la ventanilla, los afectados podrán obtener información sobre ayudas disponibles, trámites administrativos, la situación de las viviendas, los procesos de realojo o las gestiones que deben realizar los propietarios e inquilinos.

Los afectados tiene circunstancias muy diversas, ya que entre ellos hay personas vulnerables, mayores, familias que acababan de adquirir la vivienda, inquilinos, estudiantes y también propietarios con hipoteca. El apoyo que puso en marcha el ayuntamiento desde el primer día, recuerdan las fuentes, se complementa con atención psicológica.

La ventanilla única permanecerá abierta, en horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, el tiempo que sea necesario para resolver dudas y acompañar a todas las personas afectadas hasta que su situación quede plenamente encauzada.