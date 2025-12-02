El 'oro negro' se reivindica como sector estratégico y sitúa a Teruel en la élite gastronómica

La directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, han visitado Sarrión, una de las cunas mundiales de la trufa negra de Teruel, donde han reivindicado el valor de este hongo y han reafirmado el compromiso por impulsar una futura Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Durante el recorrido han visitado una plantación trufera, poniendo el foco en el extraordinario peso económico y social que tiene el producto en una provincia, que supera ya las más de 10.400 hectáreas cultivadas, la mayor superficie del mundo.

Las condiciones de clima y suelos de la provincia de Teruel son idóneas para la aparición de una trufa de gran calidad, que llega a mercados internacionales en toda Europa, Estados Unidos o Japón.

Por su parte, Amparo Cuéllar ha destacado el papel pionero del territorio de Teruel "porque no solo lidera la producción mundial de trufa negra, sino que marca el camino en innovación, en manejo de plantaciones y en calidad del producto".

La directora general ha insistido en la importancia de avanzar en la futura IGP Trufa Negra de Teruel, un sello que considera decisivo. "La IGP es el paso natural para consolidar todo el trabajo que se hace aquí. Va a situar a la trufa turolense en la élite gastronómica global, con una marca territorial fuerte y reconocible", ha añadido.

También han visitado en el Centro de Interpretación de la Trufa de Sarrión, donde la Diputación Provincial de Teruel ha destinado 50.000 euros a la instalación de placas solares y a la musealización del espacio.

Inversión

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha subrayado el valor estratégico de esta actuación: "Estas mejoras no son solo una inversión en un edificio; son una inversión en el prestigio de la trufa negra de Teruel".

Además, Juste ha reivindicado el impacto socioeconómico del sector: "La trufa genera riqueza, fija población y crea oportunidades reales en el medio rural. Nuestro compromiso es seguir acompañando al sector para que Teruel continúe siendo un referente internacional".

'La perla de esturiones'

En el transcurso de la jornada, también han tenido la oportunidad de conocer la piscifactoría 'La Perla de Esturiones', una empresa clave instalada en Sarrión en 2016, que combina tradición, tecnología y exportación global.

La planta produce ocho toneladas de caviar de máxima calidad al año, exporta a 50 países y da empleo a más de 30 personas, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la diversificación económica de la comarca.

Cuéllar ha resaltado que "esto proyectos como demuestran que el medio rural puede competir en mercados internacionales con productos únicos y una excelencia indiscutible".