Sariñena renovará la iluminación de su casco histórico con una inversión de 30.000 euros

El Ayuntamiento de Sariñena ha adjudicado por 30.000 euros un proyecto de mejora integral de la iluminación en una amplia zona del casco histórico, que permitirá modernizar 63 puntos de luz entre las plazas de España y del Salvador, además de una decena de calles como Dato, Ugarte, Mercado, Larrosa, Rafael Ulled y otras vías del entorno.

El plan contempla la sustitución completa de las luminarias actuales por tecnología led, lo que supondrá una notable mejora de la calidad lumínica y una reducción significativa del consumo energético, ha informado el Ayuntamiento.

Asimismo, determinadas luminarias que actualmente son de tipo vial pasarán a ser modelos Fernandinas, más acordes con la estética tradicional del casco histórico. Para ello, será necesario renovar también los brazos de sujeción, que se reemplazarán por diseños más integrados y coherentes con el entorno urbano.

Según ha detallado el concejal del Casco Antiguo, Mascún Ariste, la actuación persigue una doble finalidad. Por un lado, contar con un alumbrado más eficiente y sostenible gracias a la tecnología led y, por otro, "mejorar la percepción del espacio y el bienestar" de quienes viven y transitan por esta zona de Sariñena.

Ariste ha señalado que el consistorio continúa trabajando para que los vecinos "disfruten de un casco antiguo más atractivo, más seguro y más cuidado, reforzando "el carácter del corazón" del pueblo.

Esta intervención forma parte del conjunto de actuaciones que el ayuntamiento está desarrollando para revitalizar y embellecer el casco histórico de Sariñena y ensalzar su patrimonio urbano. En esta misma línea, entre otras acciones, cabe recordar que el Ayuntamiento de Sariñena ya publicó una nueva convocatoria de subvenciones destinada a la rehabilitación y pintado de fachadas en el casco antiguo, dotada con 20.000 euros.

El programa ofrece apoyo económico a propietarios, comunidades e inquilinos con autorización para recuperar la imagen original de sus viviendas mediante actuaciones como la pintura en tonos tradicionales, la reparación de balcones o la restauración de elementos decorativos.