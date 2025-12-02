Teruel enciende su Navidad: estas son las novedades de este año

La Navidad turolense dará oficialmente comienzo este jueves, 4 de diciembre, con el encendido de las luces en la plaza del Torico de Teruel a las 19.00 horas. Dos horas antes, en colaboración con el Centro Comercial Abierto, los escolares de la capital interpretarán villancicos en el tradicional festival navideño, seguido de una chocolatada y de la actuación de Tobogán y Colibrí, quienes ofrecerán juegos y bailes para todos los niños de Teruel.

Durante la presentación de los actos, el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, ha destacado que este año la instalación del alumbrado corre a cargo de una nueva empresa, Ximénez Cataluña S.A., perteneciente al reconocido Ximénez Group, referente nacional e internacional en iluminación festiva.

En total, se están instalando 181.772 puntos de luz LED de última generación, diseñados para maximizar la eficiencia energética y reducir el consumo. Es un consumo ultrabajo, significativamente inferior al de generaciones anteriores, lo que reduce el impacto medioambiental y los costes energéticos del proyecto.

"Si me permitís el comentario, Jesús nació en Belén y no en Las Vegas", ha bromeado el concejal. Suárez ha añadido que esta tecnología permitirá que la iluminación navideña de Teruel combine sostenibilidad, eficiencia, durabilidad y una gran calidad visual, creando un ambiente festivo con un uso energético responsable. El contrato con la empresa asciende a 150.645 euros e incluye la iluminación de la Navidad y de las Fiestas del Ángel durante los dos próximos años.

El técnico de la Unidad de Fiestas del Ayuntamiento, Antonio Marco, ha explicado que, al tratarse de una nueva empresa, "se han renovado los adornos y algunas ubicaciones". Entre las novedades destacan un nuevo pino cónico en la plaza de San Juan; una caja regalo luminosa en la Glorieta; sustitución de la bola regalo de la plaza de la Catedral por una estrella; cortinas de luz multicolor en la avenida Ruiz Jarabo; decoración de los pinos de plaza San Juan y Fuente Torán; nuevo adorno en el pino de la rotonda de la Iglesia de la Milagrosa, en la entrada al Parque de Los Fueros-Ricardo Eced, gracias a los presupuestos participativos; cambio de los tonos fríos azulados por colores más cálidos, acorde con el nuevo diseño.

Este año, la plaza del Torico volverá a lucir el árbol instalado aprovechando la columna del monumento, un icono ya convertido en el árbol más fotografiado de la ciudad por vecinos y visitantes. También estrenará nueva iluminación y decoración. Rodolfo Pangua, gerente del Centro Comercial Abierto, entidad que organiza la XXI Muestra Infantil de Villancicos, ha querido poner en valor la alta participación de escolares en el acto de este año. "Serán 395 niños, de prácticamente todos los colegios turolenses".

El CCA también preparará más de 1.800 raciones de chocolate y lengüetas, primero para los niños y luego para todo el que quiera, hasta agotar existencias. A partir de las 19.00 horas, tras el encendido de luces, también invitarán a una copa de cava y turrón a los asistentes para brindar juntos por la Navidad.

Mercadillo solidario

Además, el Mercadillo Solidario Navideño se celebrará los días 12, 13 y 14 de diciembre en la Plaza San Juan, con la participación de 18 asociaciones turolenses. Además de los puestos solidarios, el programa incluye espectáculos y actividades para todos los públicos.

Eduardo Suárez ha invitado a la ciudadanía a disfrutar del mercadillo y a mostrar su apoyo a las entidades sociales de la ciudad. "Desde aquí invitamos a que todo el mundo se acerque y colabore con estas asociaciones, que se dan a conocer y nos muestran parte de las cosas que realizan".