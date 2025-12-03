La DPZ destina 200.000 euros a la conservación y mantenimiento de 20 polígonos industriales municipales

La Diputación de Zaragoza (DPZ) va a destinar un total de 200.000 euros a 20 ayuntamientos de la provincia para que sufraguen los gastos de conservación y mantenimiento de los suelos industriales de propiedad municipal. Así se desprende del plan que para este fin aprueba cada año la institución provincial y cuya resolución aparece hoy publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

La cuantía de esta línea de subvenciones se ha incrementado un 42% respecto a la anterior convocatoria y las actuaciones que permitirán financiar son variadas e incluyen reformas de alumbrado público, trabajos de conservación de viales, pavimentaciones, construcción de badenes, reparaciones varias, pintado de señalizaciones y desbroces, entre otras.

En esta ocasión, los ayuntamientos que van a recibir las ayudas son Brea de Aragón, Fayón, Novillas, Maella, Cetina, Magallón, Torres de Berrellén, Calatayud, Aniñón, Leciñena, Alagón, Quinto, Pina de Ebro, Mallén, Daroca, Épila, Tarazona, Gallur, Borja y Munébrega.

La diputada delegada de Bienestar Social, Mercedes Trébol, ha destacado que con esta línea de ayudas, la institución provincial contribuye a sufragar los costes de mantenimiento que asumen los ayuntamientos de la provincia con suelo industrial público y además favoreciendo su mejora y conservación.

A través de esta cooperación, la Diputación de Zaragoza "no solo apoya el desarrollo económico local, sino que también facilita la modernización de infraestructuras clave para el crecimiento empresarial, contribuyendo al fortalecimiento de la economía y la competitividad de la provincia ", ha señalado Trébol.

Esta convocatoria estaba destinada a todos los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza que contaran con suelo industrial de titularidad municipal a excepción de los 21 que forman parte de la Comarca Central de Zaragoza. La ejecución de los proyectos podrá realizarse durante todo el ejercicio 2025 y el plazo de justificación se extenderá hasta el 27 de marzo de 2026.

En la anterior convocatoria se concedieron ayudas a diez municipios de la provincia por un importe total de más de 140.000 euros, con intervenciones que abarcaron desde la reparación de pavimentos hasta el desbroce de viales y la mejora del alumbrado.