Expertos de todo el mundo prueban el sabor del vino de Cariñena

Un total de 19 reconocidos Masters of Wine de todo el mundo han comprobado este miércoles la calidad y la singularidad de los vinos de la Denominación de Origen Cariñena elaborados con uva garnacha, en una visita organizada por la Organización Interprofesional del Vino Español(OIVE), con la colaboración de Cariñena Ciudad Europea del Vino 2025 y la Ruta del Vino Campo de Cariñena.

Además de conocer el renovado Cariñena Wine Museum, los expertos han podido disfrutar de una cata de 30 vinos de diez bodegas pertenecientes a la D.O. y asistir a un seminario sobre la garnacha impartido por el prestigioso sumiller Ferrán Centelles, en el que se degustaron nueve vinos de distintas denominaciones españolas.

La visita ha comenzado en el Museo del Vino y ha continuado con una recepción en labodega Tierra de Cubas. A lo largo de la mañana, los especialistas han podido profundizar en las condiciones que ofrece la D.O. Cariñena para el cultivo de la garnacha. También han conocido de primera mano el trabajo de los vitivinicultores para aprovechar las peculiaridades de sus diferentes terroirs y lograr una amplia gama de vinos de excelente calidad.

Ferrán Centelles, responsable durante trece años de la carta de vinos de El Bulli, ha impartido un seminario sobre las garnachas antes de la sesión de cata, en la que se han degustado 30 vinos —tintos, blancos y rosados— elaborados con esta variedad. Como cierre de la jornada, se ha celebrado una comida en la bodega Grandes Vinos.

UN TERCIO DE LA PRODUCCIÓN

La D.O. Cariñena ha sido la primera parada del viaje profesional “Cunas de la Garnacha”, en el que los expertos van a recorrer distintas zonas de producción donde se cultiva esta variedad, autóctona de Aragón y ahora extendida por todo el mundo.

En el territorio de la Denominación de Origen Cariñena, la uva garnacha representa yacasi el 40% de la producción (20,59 millones de kilos en su variedad tinta, el 37,54%, y 1,14 millones de kilos en la blanca, el 2,09%, en 2025).

El característico suelo pedregoso de los viñedos –del que surge el lema “El Vino que Nace de las Piedras”- y la diversidad de terrenos y altitudes permite desarrollar sus matices en una gran variedad de vinos, premiados en concursos internacionales.

El encuentro de Masters of Wine ha estado organizado por la OIVE en colaboración con el Institute of Masters of Wine, entidad que otorga este título de excelencia, considerado el máximo reconocimiento en el mundo del vino. Todos los participantes cuentan con esta certificación, que poseen solo 435 profesionales de 30 países, reconocidos comoreferentes en el sector.