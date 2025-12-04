El grado de Medicina en Teruel se empezará a impartir en septiembre de 2026

La Universidad de Zaragoza ofrecerá en su campus de Teruel el grado de Medicina a partir de septiembre de 2026 y las instalaciones que albergarán los estudios de Medicina en Teruel, ubicadas por primera vez dentro de un hospital, avanzan a buen ritmo. Los alumnos dispondrán de infraestructuras innovadoras e imprescindibles para una formación puntera y de excelencia en el nuevo Obispo Polanco, desde donde se favorecerá la activad docente e investigadora, acercando a los alumnos a la realidad sanitaria y contribuyendo a la dinamización del hospital.

Dispondrán de cinco aulas teóricas de unos 75 metros cuadrados, así como de cinco laboratorios docentes: de Fisiología, Bioquímica, Microbiología, Biología-Genética e Histología-Anatomía, además de una sala de disección, una sala de preparación y conservación de cadáveres, entre otros espacios polivalentes.

Las instalaciones han sido visitadas este jueves por parte de los consejeros de Universidades y de Sanidad del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés y José Luis Bancalero, respectivamente. El grado empezará en septiembre de 2026 con la implantación de los dos primeros cursos y con 45 alumnos de nuevo ingreso.

"En Aragón estamos formando a más médicos que nunca. Estamos formando los médicos del mañana y gracias a la colaboración institucional, estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí, para crear un modelo de formación integral donde los alumnos podrán formarse y hacer las prácticas en el mismo hospital", ha enfatizado Pérez.

"El aulario de este hospital, que supone una inversión de 1,7 millones de euros, es un ejemplo de esta visión de futuro. Ya está terminada la parte de Enfermería y se está trabajando en la parte de Medicina", ha asegurado por su parte Bancalero.

A la visita también ha asistido la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, que ha destacado que "hoy es un sueño hecho realidad. En 9 meses tendremos a nuestros estudiantes de Medicina aquí en Teruel y cobrará vida el hospital desde el punto de vista académico y docente", ha dicho. En ese sentido ha expresado que desde la Universidad de Zaragoza "hemos puesto el motor al máximo de rendimiento para que este proyecto docente sea una realidad el próximo septiembre".

Por su parte, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha subrayado que "es una gran noticia para Teruel que en 9 meses se vayan a iniciar los estudios de Medicina, un compromiso del presidente Jorge Azcón que se cuestionó por algunos sectores y que va a ser realidad en breve, ampliando la oferta universitaria de Teruel que ya cuenta con 2.000 estudiantes".