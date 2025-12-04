La radioterapia ya está un paso más cerca en Teruel: comienza la obra del búnker para instalar el acelerador de tratamientos de cáncer

La provincia de Teruel es la única de Aragón que no dispone de radioterapia para los pacientes con cáncer. Esto supone que los usuarios tengan que desplazarse a Zaragoza para recibir sus tratamientos, con el cansancio y los inconvenientes que eso conlleva, e incluso, en algunos casos, viajen hasta Valencia por cercanía. Este desequilibrio está un poco más cerca de desaparecer porque ya han comenzado en el nuevo hospital de Teruel las obras de acondicionamiento del área donde se instalará el búnker que acogerá el acelerador lineal para los tratamientos.

El periodo de ejecución de los trabajos es de 8 meses y la empresa adjudicataria ha sido la UTE Acciona Construcción, S.A. y Acciona Industrial, S.A. --denominada abreviadamente UTE Bunker Nuevo Hospital de Teruel--. La ubicación del área de Oncología Radioterápica va a estar en la planta sótano -1 y en el edificio denominado S2. La conexión de este recinto es prioritaria a través del hospital, aunque manteniendo también un acceso peatonal alternativo desde el exterior.

En las obras, que este jueves visitó el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, se van a invertir 3,2 millones de euros para realizar estos trabajos. Son unos trabajos de envergadura por la cantidad de movimientos que se tienen que hacer para instalar el bunker y acondicionar el acelerador. Asimismo, el equipo del escáner de planificación, necesario para el correcto funcionamiento del tratamiento de Radioterapia, se debe situar en los espacios disponibles para ello en la zona de Radiología de Urgencias de planta baja.

Este sirve para obtener imágenes precisas del paciente que permiten diseñar y ajustar el tratamiento con el acelerador de electrones, garantizando que la radiación llegue exactamente al tumor y proteja al máximo los tejidos sanos.

Los trabajos que se van a realizar incluyen la ubicación de una base de dos vehículos del 061, tanto para su personal como para los vehículos. La base dispone de acceso exterior independiente del resto del hospital.

Los espacios a ocupar cuentan con una superficie construida de 233,45 metros cuadrados, en el caso del sótano -1, con 270 metros cuadrados en planta baja para el 061 y con 88,90 metros cuadrados para la tecnología del escáner, también en planta baja.

Siete aceleradores en Aragón

En estos momentos, en Aragón hay siete aceleradores lineales. Tres se encuentran en el hospital Universitario Miguel Servet, otros tres en el hospital Clínica Universitario Lozano Blesa y uno en el Hospital San Jorge de Huesca.

Este fue el último en instalarse, lo que hizo que la provincia de Huesca tuviera por primera vez este tipo de tratamientos para pacientes con cáncer, que hasta el momento también tenían que desplazarse hasta Zaragoza o Lérida, según la cercanía. La medida fue muy celebrada porque redujo, sin duda, los viajes de los usuarios y mejoró su confort. Teruel será la siguiente provincia en disponer de esta tecnología -no podrá estrenarse hasta que no se abra el nuevo hospital- y cerrar el círculo de la radioterapia oncológica en la comunidad.