El robot de cirugía robótica Versius ya está instalado en el hospital de Teruel

El robot Versius ya está instalado en el hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel y los profesionales entrenan con él. El doctor José Noguera, jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo del citado centro, ha destacado que "se ha dado un paso decisivo hacia la innovación en Teruel con la incorporación de la cirugía robótica, una tecnología que supone un gran avance tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios".

"Desde el punto de vista de los usuarios, la robótica aporta un aumento significativo en la seguridad y en la calidad de los procedimientos, especialmente en intervenciones complejas". Aunque el robot permite reproducir prácticamente cualquier procedimiento que se realiza por laparoscopia, el equipo ha decidido centrar sus intervenciones en la cirugía oncológica para operar procesos de tumores de colon, estómago y páncreas, donde la precisión y la limpieza de los ganglios resultan determinantes para la supervivencia a largo plazo.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha acudido este jueves a ver la instalación y su funcionamiento de la mano de los profesionales del centro. El robot Versius, desarrollado por la empresa británica CMR Surgical y distribuido en España por MBA Surgical Empowerment, es el segundo robot quirúrgico de tejidos blandos más utilizados en el mundo.

En el ámbito internacional, ya se han realizado más de 40.000 procedimientos con este sistema y sus resultados respaldan su seguridad, eficacia y capacidad para mejorar los tiempos de recuperación de los pacientes.

El doctor Noguera ha explicado que la cirugía robótica ofrece una magnificación de la imagen y una precisión en los movimientos que permiten trabajar con mayor meticulosidad. Esto se traduce en una limpieza más completa de las estructuras afectadas en la cirugía oncológica, lo que supone un extra de beneficio en supervivencia desde el mismo día de la intervención.