Aragón impulsa la proyección internacional de la trufa negra de Teruel: las cifras que deja el 'oro negro' en la comunidad

“La Indicación Geográfica Protegida para la trufa negra de Teruel está a punto de ser una realidad”. Con estas palabras ha inaugurado hoy el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, la Feria de la Trufa de Sarrión, una cita imprescindible para el sector en la que ha subrayado que este reconocimiento europeo “es un motivo de orgullo para Aragón y para todo el sector trufero”. El consejero ha explicado que la IGP será aprobada oficialmente en las próximas semanas por la Comisión Europea y supondrá un hito histórico para uno de los productos más emblemáticos del territorio.

Durante su intervención, el consejero ha recordado que este logro es fruto del intenso trabajo desarrollado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón en coordinación con productores y entidades del sector, con el objetivo de reforzar la calidad y la proyección internacional de la trufa negra de Teruel. De este modo, la IGP reconocerá formalmente un producto excepcional y el esfuerzo de quienes lo cultivan, recolectan y comercializan, otorgando una garantía adicional de autenticidad y origen.

Blasco ha destacado que la trufa negra es “un recurso estratégico para Aragón”, que se ha consolidado como el mayor productor mundial de Tuber melanosporum. En su intervención ha señalado que Teruel lidera de manera indiscutible la superficie cultivada y la producción, con más de 10.000 hectáreas plantadas y cerca del 70% del volumen total autonómico. Esta posición, ha añadido, se verá fortalecida con la llegada de la IGP, que abrirá nuevas oportunidades de mercado, estimulará la competitividad y ayudará a combatir el fraude.

Corte de cinta que abre la celebración de la Feria de la Trufa.

Aragón es líder nacional y mundial en trufa negra, con una estructura productiva diversificada y una clara especialización territorial. En 2023, la comunidad exportó trufa negra por 34,6 millones de euros, principalmente a Francia (28%), Italia, Alemania y Reino Unido.

La celebración de la feria también pone en valor el impacto económico y social de la truficultura, un motor decisivo de empleo y desarrollo rural en comarcas como Gúdar-Javalambre, Maestrazgo o Jiloca. Este sector genera actividad en viveros, servicios asociados, adiestramiento de perros, turismo gastronómico y transformación agroalimentaria, contribuyendo a fijar población y a promover modelos sostenibles de gestión del territorio.