Criaturas voladoras y un estallido de luz: el encendido de la Navidad en Huesca causa sorpresa

La plaza López Allué se ha convertido esta tarde en el corazón de la Navidad oscense con el encendido de las luces, un acto multitudinario que ha reunido a familias, niños y vecinos en un ambiente lleno de emoción. Este año, el tradicional encendido ha contado con un invitado muy especial: A-Ta-Ka!, el espectáculo aéreo de Cal y Canto, una compañía con amplia trayectoria internacional que ha sorprendido al público con una propuesta artística tan innovadora como poética.

La plaza se ha transformado por completo gracias a un enfoque poco habitual: la mirada desde el aire. Sobre los asistentes ha desfilado un singular batallón de criaturas y artefactos voladores, fruto de años de investigación de la compañía en el mundo de las cometas y de un universo estético inspirado en los “sueños derretidos” de Salvador Dalí. Las figuras, suspendidas sobre la multitud, han creado una atmósfera única que ha captado todas las miradas y provocado la admiración del público.

Tras el espectáculo, una voz en off ha invitado a todos los presentes a unirse en la esperada cuenta atrás. Al finalizar, la plaza y las calles se han iluminado simultáneamente, dando oficialmente la bienvenida a la Navidad en Huesca. El estallido de luz ha sido recibido con aplausos y la emoción compartida de un momento ya tradicional para la ciudad.

Como colofón, se ha celebrado la clásica chocolatada popular, en la que se han repartido más de 700 raciones de chocolate caliente, un gesto que ha contribuido a prolongar la celebración y a compartir el espíritu navideño entre todos los asistentes.

Con este encendido, Huesca inicia una programación navideña llena de actividades culturales, propuestas familiares y mucha magia.