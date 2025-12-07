Así ha quedado el nuevo rocódromo del IES Pirineos de Jaca
Con esta instalación, el centro dinamiza una de sus zonas exteriores y fomenta la práctica deportiva, en este caso la escalada
El IES Pirineos de Jaca (Huesca) ha estrenado un rocódromo en uno de sus patios. Con esta instalación, el centro dinamiza una de sus zonas exteriores y fomenta la práctica deportiva, en este caso la escalada.
El claustro del instituto planteó diferentes alternativas para dar nuevos usos a una de las zonas del patio y decidieron realizar esta instalación.
Tena Vertical ha diseñado e instalado las presas y el suelo del rocódromo, mientras que Angelo Barcelona lo ha pintado y llenado de color.
El rocódromo ocupa una superficie de 7 x 2,20 metros, tiene presas de diferentes tamaños y formas, algunas con formas divertidas como animales, y se dinamizará en los recreos activos con juegos como recorridos de distinta dificultad señalando algunas de las presas específicas.
Además, en Educación Física se programa anualmente una visita al rocódromo de la localidad como actividad complementaria, dentro de la unidad didáctica de escalada incluida en la programación, pero con esta instalación se podrá llevar a cabo la práctica de la escalada sin necesidad de salir del centro, que ha construido el rocódromo con una partida destinada a bienestar y convivencia escolar.
