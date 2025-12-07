Renovación de calles, nuevas luces y minipabellón: el plan de Alfamén para ganar calidad de vida en 2026

El Ayuntamiento de Alfamén (Zaragoza) llevará a cabo diferentes inversiones en 2026 para mejorar los servicios que reciben sus vecinos y con ello elevar la calidad de vida con vistas a la posible llegada de nuevos habitantes.

Así, contempla la renovación de varias calles, la modernización de las conducciones de abastecimiento y vertido, la sustitución de luminarias por otras más eficientes y la construcción de un minipabellón que asegure un espacio en el que poder reunir a los vecinos y organizar actividades.

Una larga lista de actuaciones para las que el alcalde, Juan José Redondo, destaca la ayuda que suponen las líneas de subvenciones de los programas +Provincia y Plus de la Diputación Provincial de Zaragoza. "Nos permiten afrontar unas mejoras necesarias, pero imposibles si tienen que depender de nuestro presupuesto", reconoce.

Redondo espera aprobar las cuentas de 2026 antes de que termine diciembre, pero es consciente de que la cifra de 1.800.000 euros del próximo presupuesto municipal "sirve exclusivamente para garantizar el mantenimiento de los servicios, pero no hay posibilidades de plantear nuevos planes o proyectos que redunden en beneficio del pueblo".

La localidad zaragozana recibirá 650.000 euros del plan de ayudas del + Provincia. Solo esa cifra representa el 36% del presupuesto de la localidad, que el primer edil va a emplear en renovar las calles Santiago, Peral, Joaquín Costa, Moncayo y la plaza Constitución.

La intervención incluye también la renovación de las conducciones de abastecimiento, de manera que se moderniza el material y se evitarán pérdidas y averías futuras.

También se abordará el vertido, si la red presenta algún deterioro. La inversión se aprovechará además para modernizar luminarias, optando en todos los casos por luces led, que permitirán ahorrar en la factura del alumbrado público.

Un minipabellón

Redondo tiene también todo preparado para la llegada del Plus de 2026, que dedicará a la construcción de un minipabellón para "asegurar un espacio público orientado a la realización de actividades, ya que en el pueblo vamos escasos de recintos públicos".

Estos equipamientos los queremos "muy polivalentes", explica el alcalde, porque el fin último es que sirvan "para favorecer la relación entre los vecinos, para crear redes asociativas, para luchar contra la soledad y sobre todo para mantenernos como un pueblo vivo, porque eso también son señas de identidad".

Las aportaciones económicas del +Provincia y las que llegarán del Plus constituyen un buen colchón para realizar mejoras, pero ni a Redondo ni a otros alcaldes de la provincia se les escapa que estas tareas complican la gestión y precisan de empresas suficientes para llevar a buen puerto todas las iniciativas.