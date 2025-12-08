Alagón estrena un nuevo Servicio de Atención Temprana que atenderá a más de 50 familias

Más de medio centenar de familias de la localidad zaragozana de Alagón y su comarca accederán a partir de este 9 de diciembre al nuevo Servicio de Atención Temprana que la Fundación Atención Temprana abrirá allí en virtud de un acuerdo de colaboración con el ayuntamiento.

El dispositivo incorpora 30 plazas de itinerancia, lo que permitirá ampliar la intervención a los municipios de Alagón, Remolinos, Pedrola, Grisén, Pinseque, Luceni y Urrea.

La puesta en marcha de este servicio se enmarca en el contrato que la Fundación mantiene desde 2023 como entidad adjudicataria del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), dentro de un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) --a través del Programa FSE+ Aragón 2021-2027 "Construyendo Europa desde Aragón"-- al 40%, y por fondos propios del Gobierno de Aragón al 60%.

El dispositivo garantiza la atención de niños y niñas de 0 a 6 años con dificultades en su desarrollo o riesgo de presentarlas. Los equipos de psicología, fisioterapia, logopedia y audición y lenguaje se desplazarán semanalmente a los distintos municipios, evitando desplazamientos a las familias y reforzando la intervención temprana en el entorno rural.

La gerente de la Fundación, Pilar Castillón, subrayó en la firma del convenio que "acercar los servicios a donde están las familias es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades.

Este acuerdo con el Ayuntamiento de Alagón nos permite responder a una necesidad real del territorio y ofrecer atención especializada desde los primeros signos de alarma".

Desde el Ayuntamiento de Alagón, su alcalde, Jesús Gustrán ha destacado que "este servicio supone un avance muy importante para nuestro municipio y para toda la comarca".

"Era una demanda creciente de las familias, y con esta colaboración damos un paso decisivo para mejorar la atención a la infancia y la cohesión territorial", ha explicado Olaya Rivas, concejala delegada de educación, sanidad y servicios sociales del ayuntamiento.

Refuerzo autonómico

La apertura en Alagón se suma al refuerzo del sistema público de Atención Temprana impulsado por el Gobierno de Aragón, que desde noviembre ha incorporado cinco nuevos equipos itinerantes repartidos por el territorio.

La Fundación Atención Temprana, integrada por la Fundación Ramón Rey Ardid, Plena Inclusión Aragón y el Servicio de Pediatría del Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, atiende actualmente a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes en sus distintos programas especializados.