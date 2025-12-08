Calamocha tendrá una planta solar para el autoconsumo de sus edificios municipales

El Ayuntamiento de Calamocha (Teruel) aprobó esta semana, por unanimidad, en sesión plenaria extraordinaria, la adjudicación de la obra para la instalación de una planta solar destinada al autoconsumo compartido de los edificios municipales, y que se ubicará en el polígono 9, parcela 216.

La convocatoria extraordinaria se ha llevado a cabo para agilizar la tramitación y garantizar que los plazos de ejecución puedan cumplirse sin dificultades.

Tras la celebración de la Comisión Informativa el pasado 4 de diciembre y de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, el Pleno ha acordado adjudicar la actuación a la empresa UTE Electricidad Mayasa S.L. y Montajes y Reformas JEB, tras la aportación de la documentación requerida en el pliego de cláusulas administrativas.

El proyecto, redactado por el ingeniero José Luis Mará Zueco, se ejecutará finalmente por un importe de 595.116,58 euros más 124.974,48 euros correspondientes al IVA, alcanzando un total de 720.091,06 euros. La obra estaba valorada inicialmente en 922.428,28 euros por lo que la adjudicación supone una disminución de 202.337,22 euros respecto al presupuesto de licitación.

Según ha destacado el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, supondrá un importante ahorro para las arcas municipales. "Se adjudica la oferta más ventajosa y es un ahorro que nos va a venir muy bien para poder ejecutar la obra dentro de los plazos y sin ningún problema", ha indicado durante la sesión.

La teniente de alcalde, Sonia Palacio, ha recordado que la obtención de esta subvención ha sido posible gracias al trabajo desarrollado durante meses para buscar fórmulas de ahorro energético.

Ha explicado además que el redactor del proyecto recomienda que primero se instale la planta y se analice su funcionamiento antes de estudiar la posibilidad de compartir la energía con vecinos, quizá mediante una cooperativa.

Manuel Rando ha señalado al cierre de la sesión que este proyecto vuelve a situar al municipio a la vanguardia en eficiencia energética y energías renovables dentro del ámbito aragonés. "Seguiremos desarrollando otros proyectos que tenemos en cartera", ha asegurado.

La adjudicación será notificada en los próximos días tanto a la empresa adjudicataria como al resto de licitadores. El contrato deberá formalizarse en un plazo máximo de quince días hábiles desde la notificación.